▲ El dinero recaudado será donado a Casa Frida, asociación que apoya a personas de la diversidad sexual. Foto María Luisa Severiano

“Nunca he corrido en tacones, a ver qué tal me va. La verdad es que no tenía en mi casa pero ya me los prestaron aquí, y pues a ver cuánto puedo correr con ellos. Estoy feliz de participar, yo soy runner,”, expuso divertido, previo al arranque de la competencia.

Omar Ochoa, director de la agencia Other People, organizadora de la competencia, dijo que es el cuarto año ayudando a diferentes organizaciones civiles de la capital del país que atienden a población LGBT+.