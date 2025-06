Vive Libre, la frase que se utilizó en la feria pasada , añade Ana, “pareciera decir: no molesten al empresariado que bastante hacemos con arriesgar nuestro dinero, así sea sin rigor de resultados estrictamente taurinos. Hubo tardes larguísimas y sin atractivo, por lo que muchos se salían antes de que terminara la corrida. Respecto a la prohibición de los festejos en la Ciudad de México, asombra el silencio de los taurinos en general y de los empresarios y ganaderos en particular. La comunidad taurina no se une y no sé si ya sea muy tarde para intentar unirnos.

odo indica que ni el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ni la 4T ni sus ideólogos serios –debe haberlos– han caído en la cuenta de que al optar por la prohibición y no la vigilancia puntual de la función taurina en la capital del país sólo le hacen el juego a la seudocivilización anglosajona del pensamiento único, mientras la demagógica medida en contra de las corridas en esta ciudad (1526) sigue sin traducirse en un ambiente más seguro, equitativo, culto y civilizado. Ni se traducirá. Me desentiendo y luego mal entiendo, confirman con esta medida.

Si estuviera en mis manos , agrega quien desde hace 26 años ejerce la crítica taurina independiente en prensa, radio y redes, “yo no dejaría que la fiesta se siguiera debilitando y muriera pues ha sido una fuente de emociones y expresiones única pero, repito, no hemos fomentado en los públicos esa necesidad de sentir y de emocionarse, y menos de fomentarle las claves que animan esa emoción. Sin pasión a partir de la bravura, del relevo de toreros y la competitividad, la fiesta de toros no va a avanzar, pues no sólo se trata de vivir libres, sino de alimentar emociones y dar testimonio con valores taurinos sólidos.