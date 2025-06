¿L

a debacle del Domo de Hierro de Israel y el éxito del misil hipersónico Fatah-1 de Irán están orillando a que Trump salga al rescate del omnipotente complejo militar industrial de Estados Unidos para utilizar su panoplia poderosa de B-2 cargados de bombas nucleares y/o de las terribles triple b : bunker buster bombs (los B-2 con que Trump Piensa Destruir la Inexpugnable Planta Nuclear Iraní de Fordo; https://bit.ly/44gEYn2)?

Son horas dramáticas cuando el ideólogo de Trump 1.0, Steve Bannon, dio a entender que el presidente de Estados Unidos –según sus fuentes privilegiadas– había tomado la decisión de iniciar el bombardeo de Irán a las 16 horas (tiempo del este de Estados Unidos; https://bit.ly/4ljkd0R), que puede desembocar en una tercera guerra mundial nuclear, por lo que se había alistado a tener un programa especial (https://bit.ly/4ne6SZg).

The Jerusalem Post –que resultó más bélico que The Times of Israel, ambos muy cercanos a Netanyahu– no oculta su rabia, después de una llamada del premier israelí con el vicepresidente estadunidense JD Vance: “Israel busca una acción expedita y no puede esperar (sic) a Trump para bombardear la planta nuclear de Fordo en Irán (https://bit.ly/4420agc)”.

Resultó un soberano engaño, otro más, el tramposo plazo de dos semanas de Trump para negociar con Irán.

Según el rotativo pugnaz The Jerusalem Post, durante la tensa charla de Netanyahu y JD Vance, quien rechazó las fuertes presiones, brotaron las divisiones en la coalición de partidarios que llevaron a Trump al poder, con algunos prominentes miembros de su base, quienes le urgieron no llevar a Estados Unidos a una nueva guerra en Medio Oriente .

¡Otro engaño!: JD Vance afirmó que Israel busca empinar a Estados Unidos a un conflicto mayor (https://bit.ly/45vvPJz).

Al día siguiente del “descontón (https://bit.ly/4eeofoL)” de Israel, que en forma pérfida asestó un primer golpe de decapitación a la cúpula militar y científica de Irán –mientras negociaba con Estados Unidos y que, milagrosamente, ocho horas después se recuperó para pasar al contraataque misilístico–, Karin Kneissl, ex canciller lúcida y sagaz de Austria, aseveró a Russia Today que el premier Netanyahu había lanzado su demoledor ataque, con el fin de salvarse de ir a la cárcel debido a sus graves problemas domésticos: contra la fiscalía israelí y el servicio de espionaje doméstico Shin Bet, en medio de la fragilidad de su escatológica coalición talmúdica.

Al octavo día de la guerra que inició Israel contra Irán, el ex presidente Clinton aseveró que “Netanyahu ha querido, durante mucho tiempo, luchar contra Irán porque de esa manera puede permanecer en el cargo indefinidamente (sic), él ha estado ahí la mayor parte de los últimos 20 años (https://bit.ly/45BfPpu)”.