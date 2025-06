E

l presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró ayer por la tarde en redes sociales que bombarderos de su país atacaron las centrales nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahán y las destruyeron completamente . Poco después, en un breve mensaje a medios en la Casa Blanca, calificó las agresiones de éxito militar espectacular , felicitó a los militares que realizaron una operación como el mundo no ha visto en muchas, muchas décadas , agradeció a las fuerzas armadas israelíes por el maravilloso trabajo que han hecho y amenazó a la República Islámica con nuevos ataques si Teherán no se aviene a las condiciones de Washington, las cuales, por cierto, no han sido claramente enunciadas y posiblemente significan una rendición incondicional, como lo afirmó el propio Trump hace unos días.

Desde luego, estas declaraciones generaron de inmediato alarma mundial por lo que significa el involucramiento directo de Estados Unidos en el conflicto con Irán, iniciado por los bombardeos y asesinatos que el régimen israelí perpetró en Teherán el pasado 13 de junio: la acción bélica de ayer no sólo implica la extensión trasatlántica de una confrontación regional de suyo peligrosa, sino que le agrega el componente de una segunda potencia nuclear –es decir, Washington, además de Tel Aviv– como nuevo contendiente. Con el telón de fondo de las declaraciones formuladas la víspera por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el sentido de que el inicio de una tercera guerra mundial es en estos momentos una posibilidad real, lo anunciado por su homólogo estadunidense causó una inmediata zozobra internacional. Adicionalmente, los ataques a instalaciones nucleares son actos demenciales e ilegales, habida cuenta del riesgo de provocar fugas de material radioactivo y generar una contaminación incontrolable que puede extenderse por cientos o miles de kilómetros a la redonda.

Por añadidura, esta injustificada agresión puede representar para la sociedad del país vecino retomar la carga de una guerra remota con todas sus consecuencias: sumas astronómicas dedicadas a sufragar las operaciones, mayor polarización social entre belicistas y pacifistas y, lo más grave, las inevitables bajas de jóvenes estadunidenses que caerían no para defender su país, sino para servir a los inveterados intereses colonialistas de la oligarquía empresarial.