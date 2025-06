▲ Las unidades que pertenecen a una empresa sí contratan un protección, pero la mayoría de las individuales no cuentan con ella. La imagen, en la vía México-Pachuca. Foto Jair Cabrera Torres

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 22 de junio de 2025, p. 16

Pese a que la siniestralidad en motocicletas ha aumentado más de 20 por ciento los pasados tres años, el uso del seguro para este tipo de vehículos es muy bajo, alertó la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac).

A pesar de que existen más de 8 millones de motocicletas en circulación, apenas 12 por ciento de ellas cuentan con algún tipo de seguro. Esta escasa cobertura resulta alarmante, especialmente al considerar la alta incidencia de accidentes de tráfico en los que se ven involucrados sus conductores, aseveró Alejandro Sobera, presidente del comité de autos de la asociación.

La siniestralidad en motos normalmente se mueve alrededor de un 12 por ciento año con año. La contratación de seguros para motocicletas ha aumentado porque hay más unidades en circulación, pero en porcentaje es poco , explicó.

La proporción de motocicletas aseguradas es de 12 por ciento: o sea, la cultura del seguro de motocicletas en el país es baja , reveló Sobera.

Estas cifras resaltan la urgente necesidad de incrementar la tasa de aseguramiento entre los motociclistas para reducir los riesgos y daños asociados a este tipo de incidentes.

Explicó que si las motocicletas pertenecen a una empresa, sí tienen un seguro, pero si son individuales, la gran mayoría no cuentan con una cobertura.

Campaña

Estamos haciendo campaña para que se aseguren, para que conozcan los productos, porque para nosotros como usuarios de vehículos, si damos un golpe a un motociclista, aunque no tengamos la culpa, nos meten en un problema muy serio. Y si no trae casco, más, y si no tiene seguro, más. Entonces, tenemos que prepararnos, pues las motos se venden ya como pan caliente , aseguró Ricardo Rosado, presidente de la Amasfac.

El parque de motos aumenta cerca de 30 por ciento cada año, por lo que el país se llenará de motos y cada vez será un poquito más difícil manejar, sobre todo en las ciudades.

Rosado precisó que se está trabajando en la cobertura del conductor, no sólo de la unidad, con pólizas que incluyen también cobertura de gastos médicos para el ocupante.

Es importante asegurar las motocicletas, no sólo para proteger a los conductores y sus acompañantes, sino también para garantizar mayor seguridad en las vías.

Los especialistas de la Amasfac recomendaron que el automovilista debe contar con un seguro que cuente con responsabilidad civil, pues si el conductor llega a estar involucrado en un accidente con una motocicleta sin tener seguro, la puede pasar mal.