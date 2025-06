En entrevista, el funcionario detalló que no obstante, por ahora el instituto trabaja en la viabilidad del proceso, es decir, que en este momento realiza una prueba piloto de laboratorio para determinar si el procedimiento de extracción es económicamente viable, esto es, si el costo de sacarlo de la arcilla en la que se encuentra es menor al precio actual que tiene este elemento en los mercados internacionales.

Hay un litigio que se tiene que resolver, pero la zona que está reservada al litio no sólo es esa concesión. Es más, el Servicio Geológico está trabajando en la búsqueda de otros yacimientos. Es decir, no nos vamos a quedar a expensas de tener o no ese yacimiento; sólo es una zona y vemos más prospectos que pueden ser interesantes , apuntó.

Tierras raras en México

En un contexto como el actual, más allá del litio, el dominio de las tierras raras (un grupo de 17 elementos químicos indispensables para la transición energética) se ha vuelto vital. De acuerdo con Aboitiz Saro, México ha identificado algunos recursos de este tipo en los llamados jales , que son residuos o desechos generados durante el procesamiento de minerales en las minas. Es material sobrante, compuesto principalmente por roca molida, agua y pequeñas cantidades de minerales no aprovechables.

Hay una investigación que se está haciendo en alrededor de 15 jales, porque se ha detectado que puede haber algunas de las tierras raras en antiguas explotaciones de cobre o de plata. Por ejemplo, cuando se generaron esos jales no sabían cómo hacerlo, pero ahora sí. Entonces, se están haciendo algunas pruebas de laboratorio para detectarlo, y creo que en unos meses vamos a tener claridad de si en esos lugares hay tierras raras , apuntó.

Los jales suelen almacenarse en presas o depósitos especiales, ya que pueden contener sustancias químicas (como cianuro o ácidos) y metales pesados que representan un riesgo ambiental si no se manejan adecuadamente. En México, por ejemplo, los jales son un tema crítico debido a su impacto en el medio ambiente y la necesidad de regulaciones estrictas para su disposición.