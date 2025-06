Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 21 de junio de 2025, p. 3

Si algo ha aprendido Gustavo Pérez en su medio siglo de practicar el arte de la cerámica es a mirar con el tacto. También, que la última palabra en esta disciplina no la tiene el creador, sino el fuego –la temperatura–, que es lo que da forma y textura final a las piezas.

Originario de la Ciudad de México, donde nació en 1950, el maestro –considerado uno de los artistas de América Latina de mayor relevancia internacional a través del medio cerámico– regresa a la capital del país para mostrar su producción más reciente, luego de que en 2019 presentó la exposición Autorretrato: Blanco y negro en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Con el título de Juego infinito, reúne alrededor de 70 obras correspondientes a cinco series elaboradas en el lustro más reciente.

Son temas y técnicas distintas. Hay piezas hechas en torno, en construcción de placas, esmaltadas pintadas y otras sin esmalte , detalla en entrevista, con lo que aclara por qué la muestra no tiene un tema específico ni hilo conductor.

Señala, sin embargo, que un factor en común de las piezas podría ser su esencia lúdica: He definido mi trabajo desde siempre como una investigación y un juego. Aunque ahora, con el paso de los años y sin dejar de lado la investigación, creo que estoy consiguiendo que el acento esté más puesto en la libertad del juego .

En un análisis somero de lo hecho en estos cinco años, Pérez encuentra que hay una especie de mirada al pasado encaminada a descubrir nuevos horizontes y caminos para su quehacer. Algunas piezas, técnicamente, son un regreso de 25 o 30 años, sobre todo las que tienen dibujo a navaja, algo muy característico de mi trabajo. Entonces, ha sido volver a utilizar esa técnica, pero con resultados distintos. Son ideas nuevas que resultan de una experimentación en otras direcciones. Sí hay, pues, esa vuelta a temas del pasado, pero también, sobre todo con las piezas hechas con placas, una búsqueda en nuevas direcciones.

–¿Hacia dónde se perfila ahora esa búsqueda?

–No puedo definir hacia dónde me lleva; no puedo hacerlo al menos con palabras, sino con piezas, con obras. Es un trabajo que, si pudiera explicarlo, no lo haría. Pienso que si algo puede explicarse con palabras, pues hay que hacerlo así, y como no puedo escribir ni hablar sobre mi trabajo, lo hago.