The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 20 de junio de 2025, p. 8

Una escena del documental de Netflix sobre la implosión del submarino Titán en 2023 ha dejado perturbados a los espectadores.

El nuevo largometraje, titulado Titán: El desastre de OceanGate, narra los acontecimientos que condujeron a la implosión en aguas profundas en la que cinco personas perdieron la vida el 18 de junio de 2023.

Desde su estreno en la plataforma de streaming a principios de este mes, el documental sobre la expedición de OceanGate se ha convertido en su título más visto.

Muchos espectadores lo eligen para saber qué llevó a la implosión fatal del submarino que pretendía llegar a los restos del Titanic, y gran parte de la conversación se centra en el director ejecutivo de OceanGate Stockton Rush que dirigió la creación del sumergible mortal.

En una escena crítica, se muestra cuando Rush despide a David Lochridge, ex director de operaciones marítimas de OceanGate, luego de que este planteara sus inquietudes sobre el casco de fibra de carbono del buque.

Sin embargo, otro momento al principio de la película ha generado la desaprobación de los espectadores. A los pocos minutos, las imágenes muestran a los pasajeros embarcando en el sumergible y a Rush restándole importancia a la seguridad del buque.

No hay nada que pueda ocurrir que requiera una respuesta inmediata. Entonces, si oyen una alarma, no se preocupen. No hagan nada, es lo mejor que pueden hacer.

Los espectadores destacaron esta secuencia como uno de los momentos más inquietantes de la cinta: “el documental de OceanGate en Netflix empieza desde el punto de vista dentro del Titán, y lo van cerrando poco a poco contigo dentro mientras Stockton Rush dice ‘no se preocupen por ninguna alarma’. Escalofriante”.