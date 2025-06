The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 20 de junio de 2025, p. 7

El zombi nunca ha sido una metáfora particularmente sutil, en su ola descerebrada y babosa de consumismo masivo e histeria colectiva. Fue una buena elección para el director Danny Boyle, quien casi siempre opta por la bravuconería y el ruido, porque sabe que eventualmente lo llevará a una imagen tan impactante como la de Cillian Murphy, con bata, caminando desconcertado por un desolado puente de Westminster.

Ese momento fue la joya de la corona de 28 días después (2002) y, ahora, 23 años después, tenemos 28 años después, en la que Boyle y su coguionista Alex Garland retoman el género que ayudaron a reinventar. Es bastante común que los zombis corran rápido, ataquen con inteligencia y nunca se les llame zombies : basta con mirar The Last of Us. Boyle y Garland fueron claves para consolidar ese nuevo estándar.

Colapso de la sociedad

La pregunta aquí, entonces, es qué más hay que decir. La idea original era contundente pero simple: que nuestra facilidad para enojarnos es en sí misma una señal del colapso de la sociedad, y que la diferencia entre monstruo y hombre no es tan clara como nos gustaría pensar. 28 Years Later es una visión de este mundo posterior al Brexit, consciente del covid, con ideas sobre nacionalismo, aislacionismo y cultura instrumentalizada. Pero es contundente y simple, una vez más.

Para explicar el final de 28 semanas después, la secuela inicial de 2007 que esta nueva entrega ignora en gran medida, se nos dice virus de la rabia británico llegó a Francia, pero fue atendido con prontitud. (Me gusta imaginar que los franceses simplemente lo ignoraron con un bof, pas de problème). Reino Unido está completamente solo. En la isla de Lindisfarne, frente a la costa de Northumberland, una pequeña comunidad ha regresado a las prácticas tradicionales: los hombres son enviados a recoger a los infectados como conejos como rito de paso, mientras que las mujeres se quedan en casa para preparar el ayuntamiento para bailes y melodías populares (en realidad es Delilah de Tom Jones, que tocan como una balada antigua, un detalle inteligente).