Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 6 de junio de 2025, p. 21

Washington. El presidente Donald Trump declaró que quizá es mejor dejar que Ucrania y Rusia peleen un rato antes de buscar la paz, y comparó la guerra con una riña entre dos pequeños que se odian , durante la primera reunión bilateral que sostuvo ayer con el canciller federal alemán, Friedrich Merz, quien busca estabilizar las relaciones con Washington y mantener el apoyo estadunidense a Ucrania.

Trump aseguró que utilizó esa misma analogía ayer durante una conversación con su par ruso, Vladimir Putin: Le dije que tal vez tenga que seguir luchando y sufriendo mucho antes de que pueda separarlos. Ambos lados están sufriendo .

Al respecto, el portavoz oficial del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, reiteró que las negociaciones son la mejor manera de resolver cualquier conflicto , informó la agencia de noticias Tass.

El republicano también indicó que no suspenderá el apoyo a Ucrania, y resaltó que instó a Putin a no tomar represalias tras el ataque con drones sin precedente que realizó Kiev el fin de semana pasado. Además, describió a Merz como un gran representante de Alemania , pero también como alguien difícil , aunque consideró positivo que Berlín invierta más dinero en defensa, reportó el medio británico The Guardian.