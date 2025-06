Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 6 de junio de 2025, p. 24

Debido al acaparamiento de agua en el rancho El Saucito para beneficio personal, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El agua no tiene que estar retenida en las presas para uso privado , enfatizó en la mañanera de ayer en Palacio Nacional.

Agregó que paralelamente se llevan a cabo los procesos administrativos, después de que la Comisión Nacional del Agua detectó una presa y diversas represas construidas de forma ilegal en el rancho del ex mandatario local, en Balleza, Chihuahua.