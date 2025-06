Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Viernes 6 de junio de 2025, p. 4

El lienzo Miss January, de la artista sudafricana Marlene Dumas, alcanzó el mayor precio por una obra de una artista viva. El provocativo retrato realizado en 1997 por una de las creadoras más influyentes en la actualidad alcanzó un nuevo récord durante una subasta en Christie’s por 13.6 millones de dólares.

Sin embargo, a pesar del lugar destacado de las artistas, aún no se acercan a las ventas de varones, pues la obra más cara de un hombre vivo corresponde a Rabbit, de Jeff Koons, escultura que en 2019 se vendió en 91.1 millones de dólares. Y, antes, a David Hockney con Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), pues en 2018 esta pintura se vendió en 90.3 millones de dólares.

En la reciente subasta, Remedios Varo fue parte de una noche con resultados importantes para pintoras surrealistas, pues su etéreo cuadro Revelación (también titulado El relojero) se vendió por 6.21 millones de dólares, asentando un nuevo récord para la pintora de origen español, quien emigró a México en 1941. Otras mujeres que obtuvieron cifras récords fueron Dorothea Tanning, Simone Leigh y Emma McIntyre.

En las ventas dedicadas al arte del siglo XX y XXI, con seis subastas, del 12 al 15 de mayo, Christie’s en Nueva York logró 693 millones de dólares. Destacó un Mondrian singular, Composition with Large Red Plane, Bluish Gray, Yellow, Black and Blue, el lote más destacado de la semana, por 47.5 millones de dólares, mientras Peupliers au bord de l’Epte, crépuscule, de Claude Monet, se vendió en 42.9 millones de dólares.

Jenny Saville tenía el título