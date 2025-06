Estamos convencidos de que ni a 10 por ciento de participación llegó. Y que de verdad, nuevamente lo decimos, que no caigan en la tentación de manipular las cifras desde el oficialismo. Tuvimos como PAN muchos más observadores de los que creen , advirtió.

Desde la sede del PAN, Jorge Romero Herrera afirmó que la participación fue mínima y anunció que su partido emprenderá tres acciones, aunque aseguró que no descalificarán a nadie de los que resulten electos jueces, magistrados o ministros.

En contraste, para la dirigencia de Morena, la elección fue histórica, un éxito , pero rechazó referirse a una participación reducida, para que no haya una sanción del INE.

Respecto al llamado que la oposición realizó días antes a no votar, la dirigente del partido, Luisa María Alcalde, sostuvo: “se encueran con este tipo de actitudes. No les gusta la democracia, que el pueblo decida. Es lo que les molesta, y por eso salen a promover que la gente no vote… fue muy importante que la gente saliera a votar y definir el Poder Judicial que quiere”.

En redes sociales, PRI y PAN reiteraron que la baja afluencia prueba la aversión ciudadana. Rubén Moreira afirmó que la abstención es la muestra del rechazo a la farsa y Manuel Añorve ironizó diciendo que en Guerrero salió más gente a comprar bolillos con relleno que a votar .