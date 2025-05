Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 30 de mayo de 2025, p. 23

Moscú. Cuatro días antes del segundo encuentro en Estambul, propuesto por el Kremlin para discutir los memorandos que elaboraron Rusia y Ucrania con sus propuestas para parar la guerra, aún no es claro si dicha reunión se podrá concretar y, a juzgar por lo dicho este jueves y los días precedentes en ambas capitales, rusos y ucranios se culpan de un eventual fiasco.

Las diferencias entre Moscú y Kiev –que son de fondo: negociar sin cesar hostilidades, como pretende Rusia, o declarar un alto el fuego para negociar, como quiere Ucrania– llegan al extremo de no estar de acuerdo ni siquiera en si hay que viajar a Estambul el lunes para conocer los planteamientos del enemigo (posición rusa) o si los documentos deben presentarse antes para su análisis y llevar a la ciudad turca posibles contraofertas (posición ucrania).

La polémica comenzó el miércoles anterior cuando el canciller ruso, Serguei Lavrov, anunció que Moscú proponía celebrar la segunda ronda de negociaciones de paz en Estambul, el 2 de junio siguiente, donde el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, añadió, dará a conocer el memorando con las necesarias explicaciones .

El ministro de Defensa ucranio, Rustem Umerov, jefe de los negociadores de su país, respondió desde Facebook que ya entregó a Medinsky el memorando ucranio con su propuesta de alto el fuego. Agregó: Estamos esperando el documento ruso , pues de no revelar su contenido antes de viajar a Estambul no podremos realmente avanzar hacia la paz y la reunión en la ciudad turca será simple pérdida de tiempo .

En el mismo tenor, el canciller ucranio, Andrii Sybyha, escribió más tarde en X: ¿Para qué esperar hasta el lunes? Si los rusos por fin elaboraron su memorando, tras 10 días de reflexionar y de bombardear Ucrania, nada impide que nos lo hagan llegar de inmediato. Confiamos en que la parte rusa no va a sabotear el encuentro y nos enviará sus propuestas para considerarlas, como habíamos quedado. Sólo de esa manera se puede preparar la reunión para que se traduzca en resultados concretos .

Esta vez, tocó responder al portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien recordó ayer a los reporteros del pool presidencial que Rusia fue precisamente la que propuso la reunión del 2 de junio en Estambul para comenzar a discutir esos borradores. Por eso, exigir inmediatamente [entregar el memorando] no es algo constructivo .

Según el vocero de la presidencia rusa, no hemos recibido respuesta y aquí hay que confirmar la voluntad de continuar las negociaciones o hacer lo contrario .

Dimitri Peskov consideró inadecuada la pregunta de un periodista que quería saber qué hará Rusia si se cancela el encuentro de Estambul: Hay que esperar la respuesta de la parte ucrania y luego veremos .

Por la noche, en el programa 60 minutos del canal Rossiya-1, la vocera de la cancillería rusa, María Zajarova, volvió a decir que hasta el momento [20:30 en Moscú], Ucrania no ha dado respuesta clara sobre su participación o no en el encuentro de Estambul , asumiendo una posición imprecisa con elementos de histeria . La portavoz diplomática acusa al presidente ucranio, Volodymir Zelensky, de querer atraer la atención, aprovechándose de la situación, y convirtiendo esto en un show .

Dimitri Drize, analista de la emisora rusa Kommersant, dijo ayer que es difícil pronosticar qué sucederá: Si se mete [el presidente de Estados Unidos, Donald] Trump, habrá negociaciones. Puede ser que no sea el lunes siguiente, sino más adelante y ni siquiera en Estambul. Eso no importa. Lo que realmente tiene importancia es ¿existe la oportunidad para un avance real hacia la paz? Porque todos esos memorandos pueden no gustar a las partes. Se levantan y cada quien se va para su lado. La mayoría absoluta de observadores es escéptica .

Más ataques

La madrugada de este jueves no se diferenció de las recientes anteriores. Los drones ya se convirtieron en los artefactos más usados por ambos ejércitos para bombardear, agotar las defensas antiaéreas con simuladores y obtener información de las posiciones del enemigo.

Ucrania reportó que Rusia le lanzó 112 drones, de los cuales interceptó 66 y otros 46 quedaron neutralizados con combate radioelectrónico.

El ministerio de Defensa ruso informó que derribó 48 aparatos no tripulados de Ucrania, en las regiones de Belgorod, Orlov, Riazan, Briansk, Tambov y Crimea.

El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, confirmó que tres drones iban dirigidos hacia objetivos en la capital rusa y los fragmentos de uno de ellos impactaron en un edificio de departamentos de lujo, lo cual otra vez obligó al cierre de aeropuertos moscovitas durante horas, con la consiguiente cancelación o retraso de muchos vuelos.