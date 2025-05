Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 29 de mayo de 2025, p. 4

Sencilla, genial, comprometida y rebelde, así fue recordada Rosario Castellanos (1925-1974) por la escritora Elena Poniatowska y el antropólogo Carlos Navarrete en el homenaje que la Escuela Carlos Septién García rindió ayer a la narradora y poeta en el centenario de su nacimiento, cumplido el 25 de mayo.

Reunidos en el Centro Cultural Bella Época del FCE, la autora y el investigador sostuvieron una charla ante la comunidad estudiantil y docente de ese centro educativo en la que entre recuerdos y anécdotas evocaron diversas facetas de la también diplomática.

Siempre se reía de sí misma, nunca se daba importancia. Escribió que en Chiapas una vez se subió a un caballo al revés: con la cabeza hacia la cola. Siempre hacía énfasis en sus errores y nunca en sus aciertos , asentó Poniatowska.

Es una de sus facetas con las que más me he identificado, porque en general los escritores suelen tener una idea solemne de sí mismos, y ella jamás la tuvo. Su escritura estaba al servicio de causas y de su poesía notable . Asimismo, destacó la enorme influencia de la autora de Oficio de tinieblas al afirmar que, como embajadora en Israel, fue admirada por la ex primera ministra Golda Meir, y en México su poesía y su activismo feminista marcaron época.