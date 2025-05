Ángel Vargas

Jueves 29 de mayo de 2025, p. 4

El compositor, pianista y trovador Enrique Quezadas (Ciudad de México, 1955) admite que, para componer su ópera Juan y Adelita, primero tuvo que vencer un miedo: el de escribir para orquesta sinfónica.

Nunca lo había intentado, pero en 2016 decidí emprender una idea que rondaba desde hacía muchos años en mi cabeza y me dije: vamos a ver qué pasa , relata el también escritor, sicoterapeuta y contador público, quien como autor de bandas sonoras ha obtenido dos premios Ariel de los cinco a los que ha sido nominado: por la música de Cilantro y perejil en 1997, así como una Diosa de plata ese mismo año, también con esa película, y una más en 2003, con la música de la cinta Amarte duele.

El resultado de esta primera incursión en el género lírico es una creación que desafía formatos, al tratarse de una propuesta a la que define como ópera-teatro . A diferencia de un título tradicional, dice, como los de Puccini o Verdi, que tienen música continua durante sus actos, con arias y recitativos, el suyo carece de estos últimos.

Mi ópera no tiene recitativos. Son momentos musicales definidos, y entre ellos se desarrolla una dramaturgia en poesías decimales. Es decir, el guion está rimado, medido, y los cantantes y actores se comunican como en una pieza teatral, pero hablando en poesía: en décimas y en octosílabos, como en el teatro antiguo , detalla.

Tal característica no pretende romper con esquemas o formatos del género. Junté lo que me daba más ganas de hacer y no me pregunté si ya se había hecho, sino que, simplemente, lo aventé para fuera. Así parí esta obra, como se me ocurrió. Es lo que le recomiendo a los artistas: que no sigan cánones, sino a sí mismos .

Resultado de cuatro años de trabajo, Juan y Adelita: El renacimiento mexicano tendrá su estreno mundial durante una breve temporada de tres funciones en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), del 13 al 15 de junio, a las 18 horas.

La producción está a cargo de Delirio Teatro, con apoyo de Efiartes, y participan en ella la Orquesta Escuela Carlos Chávez y el Coro Sinfónico del Sistema Nacional de Fomento Musical, bajo la dirección escénica de Gilberto Guerrero y la batuta de Eduardo García Barrios.

Estructurada en tres actos –en los que intervienen el coro, seis solistas, una actriz y dos actores–, el libreto es del propio Enrique Quezadas y en él se abordan algunos de los problemas actuales de la sociedad mexicana, como la pobreza, la violencia, la migración, la devastación de la naturaleza y la corrupción.