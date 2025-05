Foto cortesía del fondo Nathan Cummings Gift and Rogers/Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

▲ Collar elaborado por un artesano de la etnia chimú entre 1000 y 1470, realizado con concha, piedra y algodón. Foto cortesía del fondo Nathan Cummings Gift and Rogers/Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

David Brooks Y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 29 de mayo de 2025, p. 2

Nueva York. Se rompen fronteras de tiempo y espacio al contar el mundo prehispánico de México y América Latina, donde los curadores enfatizan la relación histórica e interacción de culturas que se revela a través de 700 obras ancestrales de artistas indígenas en el espacio reconfigurado y renovado de las galerías de Artes de las Antiguas Américas en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el museo de arte más grande y prestigioso de Estados Unidos.

Por ejemplo, cuenta Laura Filloy Nadal, una de las curadoras, que en su apogeo, Teotihuacan fue una ciudad parecida a la metrópolis donde estamos. Comenta a La Jornada en un recorrido por la sala de las Américas, que la exhibición comienza con Teotihuacan porque era una de las seis ciudades más importantes de la antigüedad, comparadas con las otras, como Constantinopla. Era un espacio donde había servicios urbanos, grandes complejos habitacionales; la ciudad estaba llena, por ejemplo, de murales. Además, había gente de toda Mesoamérica, que venía desde Honduras hasta ahí y que los teotihuacanos también estaban presentes en Honduras y en la zona maya. Entonces, era una ciudad plurilingüe, multicultural. Igual que Nueva York, me parece .

Las migraciones y el comercio, y sobre todo el intercambio de conocimientos tanto científicos como artísticos a través de geografías y tiempos, son los hilos de una nueva narrativa de los curadores al presentar esta colección, parte de la masiva renovación de la Ala Michael C. Rockefeller que se estrenará al público el sábado.

En un gira exclusiva para La Jornada, Filloy señaló: una de las cosas que queremos dejar claras es que la migración siempre ha sido parte de América. La migración empezó hace 20 mil años y no ha terminado. Eso es lo que ha enriquecido este continente y es lo que ha dado lugar a lo que somos hoy. Comenzamos entonces con este paso desde Asia hacia América, las migraciones que bajan hacia el sur, las que regresan y que dan lugar al poblamiento también del Caribe. Y nos vamos a centrar en las culturas que se fueron desarrollando en esta línea del tiempo, que van desde más o menos de 2000 aC hasta 1540 de nuestra y que están representadas en esta sala .

Movimiento de las fronteras

Las oleadas de migraciones a América provienen no sólo de Europa, sino de África y Asia en los últimos 500 años, lo cual, cuenta Filloy, propicia las diferentes independencias y el movimiento de las fronteras que nos va a ayudar a entender este mensaje de que las fronteras no siempre han existido y no siempre han estado ahí, sino que se han movido, son porosas y casi líquidas .

Todo esto conforma el mapa actual de América, que incluye los movimientos humanos desde principios del siglo XX que ahora van desde abajo hacia arriba, de Latinoamérica hacia arriba, hasta llegar a lugares como Nueva York, donde 30 por ciento de la población somos latinos . Esta colección del Metropolitano refleja esa historia americana, abarcando a los descendientes de esas culturas que ahora viven en Estados Unidos, en Nueva York, y que el museo busca invitar a un encuentro con sus legados.

Filloy subraya: queremos dar a entender también con este mapa y con esta línea del tiempo que estas culturas siempre han estado ahí y están vivas, son actuales. Decidimos mostrarlo con las lenguas que se hablan en todo el continente y que son reflejo de esta multiculturalidad y de esta relación, y que da lugar a lo que ahora llamamos América .

La colección ahora está nutrida con el conocimiento que se ha desarrollado sobre estas culturas en los últimos 40 años y, por lo tanto, no es sólo una renovación del espacio en el museo, sino también de lo conceptual. Hay que pensar en los grandes descubrimientos arqueológicos en América en las últimas décadas; por ejemplo, en 1978, el Templo Mayor; los Señores de Sipan, a principios de los 80; las Grandes Sacerdotisas, y la Señora de Cal, hace pocos años , y también en Teotihuacan y otros centros que están llenos de nuevas revelaciones, explica Filloy.

Las obras ancestrales, continuó Filloy, revelan la interdependencia y flujo en tiempos y espacios de las culturas prehispánicas, y muestra no sólo conexiones, intercambio de materiales, sino también de ideas, e incluso posiblemente de personas que están trabajando en estos lugares para crear los objetos en el estilo de su propia cultura .

Enfatizó: ahora sabemos mucho más de estas conexiones interregionales, antes se pensaba que eran culturas estáticas. Hoy tenemos la certeza de que había muchísima comunicación y que quizá los límites eran lo que la geografía marcaba y muchas veces no nos imaginamos que ni siquiera la geografía limitaba el paso de las ideas . Eso se ve y se siente en máscaras, ollas, joyería y textiles, entre otros objetos. Por ejemplo, hay una pieza encontrada en Chichén Itzá, pero que es Chiriquí, en Panamá.