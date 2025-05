H

ace 500 años tuvieron en contra la simbiosis Iglesia oficial-Estado y tal unión no auguraba que pudieran resistirla. Sus adversarios los llamaron anabautistas, porque, a ojos de los primeros, practicaban el rebautismo, ya que no aceptaban la legitimidad de haber sido bautizados en la infancia, cuando no eran conscientes del acto, sino que se bautizaban conscientemente de forma voluntaria para comprometerse con una comunidad en el seguimiento de Jesús.

Aunque desde antes del 21 de enero de 1525 en Zúrich, Suiza, había renuencia en distintos círculos a aceptar la validez del bautismo infantil, fue en el día señalado cuando un grupo conformado por antiguos aliados del reformador Ulrico Zwinglio decidió bautizarse mutuamente, pese a las claras ordenanzas en contra de las autoridades políticas y eclesiásticas zurichenses. Fue entonces cuando Conrado Grebel, Félix Mantz y Jorge Blaurock, entre otros, debieron iniciar su peregrinaje huyendo por distintas villas cercanas a Zúrich. En una de ellas, Zollikon, destacó en el fortalecimiento del núcleo anabautista Margarita Hottinger. Las mujeres tuvieron amplio protagonismo en la expansión de las propuestas del movimiento.

Quinientos años después, los herederos confesionales de los perseguidos están recordando los orígenes marginales del anabautismo, cómo debió subsistir en condiciones sumamente adversas, tanto en territorios católicos como protestantes. En Wetzgau, Alemania, se han dado cita por una semana representantes de comunidades anabautistas de todos los continentes, les mueve no la nostalgia, sino hacer memoria de un legado que se forjó en la clandestinidad. La nostalgia mira de manera un tanto idealista el pasado, a menudo lo presenta como la edad de oro; por su parte, la memoria recuerda (trae al corazón) lo acontecido para evaluarlo con sus pros y contras, con el fin de revalorar el ethos del movimiento, redimensionarlo y hacer un ejercicio de crítica para salvaguardar el núcleo identitario que le dio un perfil distintivo en el siglo XVI.

Los descendientes confesionales de quienes padecieron cruentas persecuciones por cuestionar al régimen de cristiandad –el cual descansaba en la coadyuvancia y retroalimentación entre la Iglesia oficial del territorio y las instancias gubernamentales– siguen reivindicando un principio constitutivo de los disidentes que enarbolaron la libertad de elegir sus creencias en una sociedad dominada por valores religiosos heredados y sin posibilidad de rechazarlos. La afirmación de una alternativa contraria al integrismo religioso, político y social del régimen de cristiandad ponía de facto a los contrarios al entramado reinante en posiciones de actores disolventes de un orden considerado por sus defensores como natural e inamovible.