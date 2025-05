César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de mayo de 2025, p. 11

Un tribunal colegiado confirmó una suspensión provisional concedida a Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán prófugo de la justicia, que frena una vez más la orden de aprehensión y comparecencia que se haya librado en su contra.

En sesión extraordinaria que se efectuó este martes vía remota, el sexto tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México declaró infundado el recurso de queja que presentó la Fiscalía General de la República, que impugnó la resolución del juzgado decimoquinto de distrito en materia penal, a cargo de Sindy Ortiz Castillo, que el 20 de mayo concedió una suspensión provisional a Silvano Aureoles. Los magistrados señalaron que el Ministerio Público Federal pidió la revocación de la medida cautelar, pues otro juzgado ya otorgó al ex funcionario público una suspensión, en este caso definitiva.

No obstante, Isabel Porras Odriozola, presidenta del colegiado, señaló que no existe certeza de que se trate del mismo acto que conoció Jovita Vargas Alarcón, titular del juzgado noveno de distrito en materia penal. Aquí realmente el Ministerio Público busca que se declare sin materia el incidente de suspensión, porque ya existe una suspensión definitiva otorgada, pero no tenemos aquí, en el expediente, la certeza de que realmente se trata de otro acto .

Aureoles Conejo promovió este nuevo juicio de amparo el 19 de mayo ante el juzgado decimoquinto de distrito en materia penal contra Luis Alcántara Benítez, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur. Sin embargo, en los estados judiciales en este nuevo recurso, el nombre del ex gobernador de Michoacán aparece con asteriscos, es decir, testado.