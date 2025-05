Asimismo, los candidatos a magistrados electorales de salas regionales del TEPJF han sido los más denunciados, como Marcela Fernández, Luis Espíndola, Lorenzo Wong y Sergio Guerrero, quienes promovieron sus imágenes en las páginas oficiales donde se desempeñan, pues son magistrados en funciones, además de contratar espacios en radio y televisión o en redes como Facebook e Instagram.

No obstante, la UTCE resolvió que no procedían porque no detectaron un posible uso indebido de recursos públicos o un llamado al voto, y en otros casos porque consideró que las publicaciones en redes sociales manifestaron su intención de participar en la elección judicial, pero esas manifestaciones, por sí mismas, no configuran la realización de actos anticipados de campaña .

Por su parte, la magistrada presidenta, Mónica Soto, informó que hasta ayer este tribunal había resuelto 3 mil 801 medios de impugnación sobre el proceso.

Recordó que después de la jornada electoral, el TEPJF seguirá recibiendo juicios sobre esta elección de jueces, aunque tendrá que trabajar a marchas forzadas porque el INE contempla hacer la declaratoria de validez y entrega de constancias el 15 de junio.