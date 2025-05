▲ Caracterizado de cómico, un simpatizante de Evo Morales se manifiesta, ayer, Día de la Madre en Bolivia, en favor de que se permita la postulación del ex presidente a un cuarto mandato. Foto Afp

La Alianza Popular había presentado a Rodríguez y a la ex ministra de Planificación Mariana Prado (2017-2019) como su binomio ­presidencial.

Rodríguez llamó a la unidad y la serenidad. Afirmó en sus redes sociales que el nuevo proyecto político que impulsamos, así como el proceso electoral, ya están en marcha y son inevitables. No puede ser que la decisión de una sala judicial, influenciada políticamente, intente frenar el avance de un nuevo proyecto político legítimo y la voluntad soberana del pueblo , escribió.

La Paz. El senador y candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones del 17 de agosto por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Andrónico Rodríguez, retiró ayer las listas de sus postulantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional luego de que un fallo constitucional canceló la personería jurídica de ese partido, a raíz de la denuncia de un ex candidato de derecha.

Sin embargo, hace una semana Erlwein Beckhauser, entonces candidato a diputado suplente por la alianza Unidad, que postula a la presidencia al millonario Samuel Doria Medina, presentó un recurso judicial contra el TSE, por haber aceptado la participación del MTS luego de que ese partido incumplió la norma sobre la renovación de su directiva.

En su veredicto, una sala constitucional del departamento del Beni aceptó el reclamo y apuntó que la deficiencia señalada implica la anulación de la sigla, a la tercera vez que se incurra en ella.

Beckhauser, presentó en total cuatro demandas de cancelación de personería jurídica contra igual número de organizaciones políticas –entre ellas la que postulaba al ex presidente Evo Morales– y fue expulsado de las filas de Unidad por tales acciones. La línea de la alianza es no judicializar la política ni las elecciones generales. No estamos de acuerdo con acciones individuales que colocan en manos de la justicia, es decir, en manos del gobierno de Luis Arce, la definición del proceso electoral , aseguró Gary Prado, vocero de Unidad.