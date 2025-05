Por desgracia en Morelos y el país no podemos estar tranquilos porque hay muchas cosas fuera de lugar y por eso no tenemos la paz que merecemos , expresó.

En la mayoría de los municipios morelenses “el crimen organizado se ha infiltrado tanto que hace casi imposible no toparse con él. Y aunque nadie lo dice, los funcionarios públicos saben que a los líderes del narco hay que pedirles permiso para hacer muchas cosas”, señaló en el mensaje que dio en la catedral de Cuernavaca.

Aunque reconoció el trabajo de los gobiernos federal y estatal, que tienen una nueva estrategia para combatir la violencia, no se ha logrado tener las condiciones para superar la inseguridad.

En Morelos, denunció Ramón Castro, tenemos el primado en feminicidios, despojo y robo de vehículos; el segundo lugar en homicidios dolosos y robo de autopartes; el quinto sitio en extorsión, secuestro y asalto a transporte público, y el sexto, en robo a casas.

Es muy doloroso, manifestó, escuchar el suplicio de feligreses de Cuautla, Huitzilac, Xochitepec, Puente de Ixtla, Amacuzac, Axochiapan y otras partes que pagan derecho de piso a grupos criminales.

Añadió que hay verdades que sabemos que lo son, no porque salen en las noticias, sino porque las vivimos en carne propia. El crimen organizado se ha infiltrado tanto que hace casi imposible no toparse con él, no importa a lo que te dediques.

Aseveró que muchos funcionarios públicos hoy trabajan con riesgo, a pesar de que la labor del gobierno está bastante desprestigiada por los niveles de corrupción y limitada por la falta de recursos .

Preguntó: ¿Qué está pasando? ... ¿Por qué no reaccionamos y hacemos algo para revertir este diabólico flagelo? ¿Por qué la ciudadanía muestra desinterés ante los hechos? ¿Por qué no hemos hecho lo suficiente si vemos que los gobernantes están rebasados, son incompetentes, están coludidos o sin ineficientes para cumplir sus funciones?