Explicó que son varias razones por las que se posterga la maternidad; una de ellas es que las jóvenes enfrentan un dilema entre su desarrollo profesional o atender a su reloj biológico , y otras no quedan embarazadas por problemas de fertilidad.

Dijo además que cuando son veinteañeras, algunas ni siquiera se han planteado la posibilidad de ser madres o en ese momento no quieren serlo, pero al paso del tiempo a veces se cambia de opinión, pero no se tiene en cuenta que todas nacemos con un número limitado de óvulos que disminuye naturalmente con el tiempo y la cantidad y calidad ovárica caen progresivamente y este proceso no se puede revertir ni detener.