En tanto, la representación de MC alegó que las consejeras no miden con la misma vara a unos partidos y a otros.

Ellas (consejeras) dijeron que (en los documentos básicos del partido) no había alusiones específicas a una autoridad, lo cual no son diferencias de fondo sobre el tema de género, sino diferencias puntuales de estilo de cómo hacemos nuestros estatutos. No es un tema de fondo de cómo atendemos los asuntos de género , señaló en entrevista.

Dania Ravel, presidenta de la comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, subrayó: a final de cuentas (MC) no ha cumplido.

El partido asegura que el consejo actúa con sesgos , se le planteó en entrevista.