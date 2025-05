Nosotros, precisó, vamos a ayudar en lo que tengamos que ayudar, pero no podemos especular .

Al comentarle que hay quienes especulan que el crimen organizado quiere imponer condiciones al Gobierno de la Ciudad de México, la titular del Ejecutivo federal ironizó que hay muchos especialistas en todo, ¿qué información tienen para decir eso? Yo no lo estoy negando ni afirmando .

Después de que Rubio mencionó que en México es real la violencia política y ofreció colaboración en las investigaciones, la mandataria pidió “no adelantar… No se puede hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones”, declaró.

A todos, incluido Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado (de Estados Unidos) , les pedimos no especular, se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa del lamentable y trágico doble homicidio de colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pidió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La administración Trump es quizá la primera que reconoce que hay tráfico de armas de Estados Unidos a México, y que quieren combatirlo. Es muy importante, porque es una relación bilateral y se está reconociendo y atendiendo .

Consultada sobre el perfil del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrace Cole, manifestó que cualquier persona que represente a una agencia, a una institución, al gobierno de Estados Unidos, tiene que respetar a México, sus reglas y actuar en el marco de sus leyes. En esa medida habrá una excelente relación , manifestó.

No permitimos ninguna intimidación

Al preguntarle si con este tipo de designaciones no se está ejerciendo presión hacia su gobierno, indicó: pueden querer ejercer presión, pero no existe, porque nosotros no permitimos ninguna intimidación .

Subrayó que así como nosotros respetamos al presidente Trump, a sus secretarios de Estado, al embajador que llegó, a todos , también pedimos respeto, no intervención, respeto a nuestras soberanías .