Alexia Villaseñor y Laura Poy

Periódico La Jornada

Viernes 23 de mayo de 2025, p. 8

La víspera de la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificó sus acciones de protesta con bloqueos y mítines en 17 puntos estratégicos del norte, sur, oriente y centro de la Ciudad de México.

Cientos de educadores disidentes se concentraron en los accesos de oficinas de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), bancos, centros comerciales, embajadas y edificios públicos, como la sede del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En su octava jornada de lucha para exigir la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de 2007, realizaron volanteo y brigadeo para informar a la población las “causas por las que tenemos que estar en las calles.

Sabemos que ocasionamos molestias, que afectamos a muchas personas, pero no es por gusto. Para nosotros es preferible estar en nuestra escuela a estar en un plantón donde es indigno por cuestiones de seguridad, alimentación y servicios básicos, pero si seguimos en la calle es porque no queremos estar condenados a una vejez de miseria , afirmaron docentes.

Óscar Luis, de la sección 7 de Chiapas, lamentó que cuando tienes 60 años de edad ya no puedes controlar a grupos de más de 50 alumnos, y no te puedes jubilar porque aún no juntas la cantidad requerida en la Afore, que es de un millón 800 mil pesos , como establece, dijo, la Ley del Issste de 2007.

En tanto, maestros de Michoacán, Guerrero y Chiapas indicaron que con salarios mensuales de 15 mil pesos, nos quedan pensiones que no superan 6 mil 300 pesos mensuales. Y quién vive de viejo con eso .

Desde las 9 de la mañana, los profesores comenzaron a congregarse en diferentes puntos de la ciudad y realizaron bloqueos y manifestaciones por poco más de cinco horas. Las diferentes secciones de la coordinadora se distribuyeron entre la embajada de Estados Unidos, donde cerraron un sentido de Paseo de la Reforma, y otros puntos. Otra vialidad que bloquearon fue Insurgentes Norte en el cruce con Buenavista.