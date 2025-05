n los Grundrisse (Gr) Mx señala que hay rasgos comunes a todas las formas de producción, desde las más antiguas a las más modernas, sin los cuales la producción es inconcebible. Pero estas tareas universales no son llevadas a cabo de forma universal en las diversas economías. La reproducción (rPr) de las condiciones materiales de producción (Pr) también reproduce las condiciones sociales particulares en las que las tareas se realizan, en qué términos y con qué efectividad. Los factores de la Pr no se manejan directamente como cosas, sino como una forma u otra de propiedad, lo que determina los resultados de su combinación. Los requerimientos económicos mismos se definen de manera específica en cada formación institucional. Si bien el propósito de minimizar el monto de Tr utilizado por unidad de producto es vigente tanto entre el salvaje como entre los individuos libres del socialismo (SCL) plenamente realizado, esto se lleva a cabo de diferentes maneras. Por ejemplo, los capitalistas (CPL) minimizan el gasto en salarios para obtener ingresos más altos y no para disminuir el trabajo (Tr) de los obreros. El desgaste fisio-sicológico del trabajador no importa; sólo se busca maximizar su explotación. Márkus(M), Kis (K) y Bence (B) (MKB), en How is Critical Economic Theory Possible?, citan El capital: “La maquinaria, considerada en sí misma, acorta las horas de Tr, pero cuando está al servicio del capital, las alarga… en sí misma es una victoria sobre las fuerzas naturales, pero en manos del capital hace al hombre esclavo de esas fuerzas… en sí misma incrementa la riqueza de los productores, pero en manos del capital los pauperiza”. Por eso Marx (Mx), añaden MKB, afirma que las categorías de la economía política proveen las formas de pensamiento que expresan la validez de las condiciones y relaciones de un modo de producción (MP) específico: la Pr de mercancías (M) y, al mismo tiempo, hace que los economistas prisioneros de las ideas burguesas, que sí ven cómo la Pr procede al interior de las relaciones capitalistas (CPL), no puedan ver cómo se producen esas relaciones mismas. La relación entre lo material y lo social, lo general y lo particular, suele ser descrita por Mx como la relación entre forma y contenido. Los valores de uso (VU) constituyen la sustancia de toda riqueza, cualquiera sea su forma social. El valor de cambio (VC) sólo puede ser forma de expresión del VU. En el mismo sentido, Mx excava las condiciones materiales de Pr contra su forma CPL y señala que las tendencias de la tasa de ganancia a descender y de la tasa de plusvalía a crecer son formas específicas a través de las cuales la creciente productividad del trabajo (Tr) se expresa en el CPL. Desde el ángulo de las funciones materiales de la economía, el remplazo de una forma social por otra parece un cambio progresivo. Las formas tardías de tipos de economía no sólo responden de manera diferente que sus predecesoras a los requerimientos ‘naturales’ de la economía: responden mejor. Los estándares generales de las funciones materiales de la economía ofrecen criterios para describir las formas sociales sucesivas como superiores e inferiores. La ciencia puede estudiar las formas más rudimentarias desde la perspectiva de las más desarrolladas, mejor diferenciadas. Citan los Gr: la anatomía humana contiene la clave de la anatomía del simio; la economía burguesa provee la clave de la antigua . El Tr es prerrequisito de sobrevivencia en todas las sociedades, pero la distribución social de las diferentes formas de Tr en sociedades pre-CPL invisibiliza el concepto general de Tr como control activo del metabolismo entre hombre y naturaleza; evita que la gente vea esto de manera aislada de los tipos particulares de Tr. Es sólo la Pr CPL de M la que traduce los tipos particulares de Tr a aplicaciones iguales de Tr humano abstracto, destruyendo los muros sociales y técnicos que dividen las varias profesiones entre sí y percibe la forma de Tr que representa la totalidad de las varias actividades de Pr intercambiables. No sólo la categoría Tr sino el Tr mismo se ha vuelto aquí el medio de crear riqueza en general y ha cesado de estar orgánicamente ligado con individuos de forma específica.

Para Mx el CPL es el primer sistema orientado específicamente a la economía. El mercado CPL es el primer sistema institucional especializado en la coordinación de la Pr con las N, sin límites impuestos por las prioridades no económicas. El capital elimina todos los obstáculos legales y no económicos de la Pr. Derriba ante todo los límites legales y tradicionales que le impiden comprar a voluntad una población trabajadora de uno u otro tipo. Por eso el CPL y su representante ideológico, el economista político, ven la economía como economía CPL. Dicha liberación la realiza el CPL de manera contradictoria: las relaciones naturales entre N humanas y recursos Pr no aparecen en el mercado en su pureza, sino como oferta y demanda efectivas, no como N y medios de su satisfacción. En el pre-CPL la dependencia personal caracteriza las relaciones sociales de producción y, por lo mismo, no se requiere que el Tr y sus productos asuman una forma fantástica diferente de su realidad. Asumen la forma de servicios y pagos en especie. Aquí la forma natural y particular del Tr es la forma social inmediata del Tr. El motivo inmediato de la Pr de M no es el desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas o el despliegue ilimitado de las necesidades sociales (NS); la Pr de M es impulsada por unidades particulares de capital que buscan su realización ilimitada; el capital y su autoexpansión son el motivo y el propósito de la Pr; la Pr es sólo Pr para el capital. En el mercado capitalista, sólo pueden ser reconocidas las N que presentan demanda efectiva de las M producidas bajo el control del capital; el capital sólo produce lo que puede vender con ganancia. Para los productores la superación de la dependencia de las NS de normas tradicionales no significa, por tanto, enriquecimiento, sino pobreza y dependencia de las fuerzas impersonales del mercado. Y mientras las N no apoyadas por capacidad de compra permanecen insatisfechas, hay C productivas e innovaciones técnicas que podrían servir para abaratar las M, que no pueden ser explotadas. N insatisfechas y C inexplotadas: lo que el mercado hace es coordinar la demanda efectiva con la inversión de capital y no con las N y recursos. Puesto que el capital social total está fragmentado en múltiples unidades que pertenecen a diferentes capitalistas, esta coordinación sólo puede hacerse como corrección retrospectiva de las desviaciones de equilibrio.

