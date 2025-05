La diferencia en la votación fue mínima, pero de todas maneras permitió dar curso legal para que el Senado estadunidense analice lo aprobado por la Cámara de Representantes y se pronuncie sobre el particular (que incluye la posibilidad de eventuales modificaciones al texto aprobado por aquélla, aunque en ambas cámaras la mayoría es republicana), lo que sucederá en unos días, y si bien el proyecto de ley presupuestaria ( única, grande y hermosa , como lo ha calificado el salvaje de la Casa Blanca) incluye una serie de modificaciones tributarias para los ciudadanos de aquel país (que a la mayoría le complicará su existencia, no así a los grandes corporativos), lo central para México (como para tantas otras naciones) es el tema del gravamen a las remesas, porque, como lo ha reiterado la presidenta Sheinbaum, viola el tratado bilateral en materia fiscal, amén de que la decisión del Legislativo es abiertamente discriminatoria.

Desafortunado, por decirlo extremadamente suave, resulta el pronunciamiento del también ex coordinador de la campaña presidencial zedillista de 1994, ex secretario general del PRI y otrora senador por ese partido (y ya encarrerado, Secretario de Educación Pública en el sexenio anterior), cuya presencia en Washington se asemeja más a la de un florero que a la de un digno representante de México en Estados Unidos.

ué son buenas noticias (con dos signos de admiración) para Esteban Moctezuma Barragán, actual embajador de México en Estados Unidos, otrora zedillista (con él, secretario de Gobernación y de Desarrollo Social) y ex empleado de Ricardo Salinas Pliego (Fundación Azteca)? Bueno, que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó gravar con 3.5 por ciento (ya no con 5 por ciento) las remesas, lo que según él es un primer importante avance para la defensa de la economía de nuestros migrantes y sus familias , es decir, se congratula, porque esos legisladores, en abierta violación del tratado bilateral en materia fiscal, pasaron a cuchillo a los paisanos, pero poquito .

La mandataria mexicana fue mucho más cauta que el delirante difusor de buenas noticias , el embajador Moctezuma Barragán: Falta que pase por el Senado, pero de todas maneras nosotros no queremos que haya impuesto; seguimos trabajando para que no se aplique ningún gravamen a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México. Esa reducción es importante no sólo para nuestro país, pero nosotros somos los únicos que hemos estado hablando con congresistas y también con nuestros paisanos y sus organizaciones. Además, hay un convenio bilateral (firmado en 1994). Es bueno que de entrada el gravamen haya bajado de 5 a 3.5 por ciento, pero seguimos trabajando para que sea cero, que no haya impuesto .

Cuatro años atrás, Moctezuma Barragán cómodamente se instaló en la embajada de México en Washington y hasta ahora no se le conocen mayores logros como representante de nuestro país en Estados Unidos. Entonces, ya es hora de que regrese a regalar bicicletas en nombre del evasor Ricardo Salinas Pliego. Aunque, claro, su jefe inmediato, Juan Ramón de la Fuente, también perteneció al gabinete del paladín de la democracia Ernesto Zedillo (fue su Secretario de Salud).

Las rebanadas del pastel

Amén de ratificar su despreciable condición de cipayo, al impresentable Felipe Calderón le falta mucha historia y progenitora: ¿cuál ha sido el salvaje costo de la permanente intervención gringa en América Latina, la misma por la que ahora tanto llora? Haiga sido como haiga sido, lamenta, “se acabó el viejo orden de un Estados Unidos cooperante y líder del mundo. It’s over!” Repugnante, y lo manifiesta rodeado de los neofranquistas gachupines que lo cobijan en Madrid.

