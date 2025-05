–Existe esa ilusión de que la mano dura contra la delincuencia es lo que trae la paz y la seguridad en un país. La paz y la seguridad no las trae la represión, las traen las condiciones de vida, las oportunidades de trabajo.

–¿Qué opina de que Bukele tenga en prisión a migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos?

–Me parece grotesco. He escuchado la declaración de un funcionario salvadoreño diciendo que así como hay turismo médico, también hay turismo carcelario, y nos devuelve a esa mala fama que tuvimos los países centroamericanos de repúblicas bananeras.

“Ahora no somos república bananera, vamos a ser república carcelaria. Eso me parece muy doloroso para nuestros países.

–¿Sigue pensando que llegará el cambio en Nicaragua?

–No sé cómo se va a dar ese cambio, pero tendrá que haberlo. Yo creo que el destino de los países centroamericanos es la democracia. No puede haber desarrollo económico real, o mecanismos de integración sin democracia.

Para mí sería imposible vivir en ese país

“Nicaragua es un país que ahora una de sus armas políticas es el aislacionismo, salirse de los organismos internacionales, de los de Naciones Unidas y de la OEA. Entonces, el aislacionismo no puede llevar a ninguna forma de convivencia ni interna ni externa ni con los demás países centroamericanos, ni con los demás países del resto de América Latina.

–¿Y que sucederá con su exilio?

–Bueno, el exilio es un mal que uno no busca y tiene que adaptarse a vivirlo, ¿no? Si mi escogencia fuera regresar a Nicaragua, yo hubiera regresado antes, (pero) esto no es posible. Y además, la Nicaragua a la que yo quisiera regresar en este momento no existe. Ese país que está ahí, no es el mío.

Ese país sometido donde todos los periodistas están fuera, donde hay más de 400 periodistas exiliados, donde se persigue, se encarcela, que se vive sometido al miedo, en ese país para mí sería imposible vivir.

Ramírez es un héroe de la revolución sandinista de la década de 1970 que llevó a Ortega al poder.