Es por ello que nosotras y nosotros hemos decidido levantar la voz junto a nuestros padres, porque nos duele lo que el Estado y los grandes empresarios nos han hecho con tal de obtener más riquezas. No les importa la vida de los pueblos originarios, ni la de los niños y las niñas; para ellos no somos más que basura, no les importa nuestro dolor, pues hemos sufrido la ausencia de nuestras abuelas y nuestros abuelos, de quienes jamás llegamos a conocer sus rostros y nunca pudimos sentir su cariño.

Sostuvo que la realidad que hoy vivimos es más peligrosa que en 1997 porque los paramilitares se convirtieron en sicarios; por ejemplo, hay más drogas y alcohol. A algunas comunidades llegan hombres armados, juegan en la cancha, convirtiéndolas en refugio de sicarios, pues todavía hay comunidades que se llaman zonas neutrales o campamentos de paz .

Por otra parte, añadió la agrupación, “el gobernador (Eduardo Ramírez Aguilar) afirma que ‘sin educación no hay transformación’ y ‘¡Chiapas sí puede!’, pero la realidad es otra, pues hay comunidades en las que los niños y las niñas no llegan a la escuela, ya que desde 2023 los maestros salieron por miedo y no regresaron; pensamos que mientras no se acabe la complicidad de las autoridades con el crimen organizado y sin verdadera seguridad ¡Chiapas no puede!”.

Señaló que “en algunos lugares se escuchan disparos, aunque no todo el tiempo, lo que quiere decir que no hubo desarme por parte de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Los campamentos de los militares, de la Guardia Nacional y de los policías no garantizan la tranquilidad de las comunidades; algunas y algunos han visto señales de complicidad con los que maltratan y amenazan con enfrentamientos.