Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 23 de mayo de 2025, p. 17

El flujo de remesas a México desde Estados Unidos disminuirá marginalmente con el impuesto que fue aprobado esta madrugada por la Cámara de Representantes, afirmaron especialistas del sector financiero.

De acuerdo con economistas, la medida, más política que económica, tendrá dos vertientes: los connacionales harán un esfuerzo para pagar el impuesto u optarán por usar medios de envío informales para que sus familias no se vean afectadas.

Habrá algunos que puedan utilizar otros medios: algún familiar para llevar los recursos, o abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, y, por último, que se opte por medios informales para hacerlo , dijo en entrevista James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco.

Al recalcar que el impuesto, el cual todavía falta que se apruebe en el Senado de Estados Unidos, genera estos incentivos , Salazar apuntó que las remesas a México van a seguir, es algo que no se puede parar a menos que caiga por temas económicos, como el empleo .