Viernes 23 de mayo de 2025, p. a10

Cuando el América no alcanza la máxima altura competitiva, los resultados dictan sentencia. Si no es porque el Toluca perdió a su goleador y no estuvo a salvo de los errores, el primer capítulo de la final de Liga Mx en el estadio Ciudad de los Deportes (0-0) habría terminado con un marcador distinto. Los jugadores de las Águilas intentaron manejar el partido como si fueran sabios de este deporte, pero los Diablos, con sus movimientos y asociaciones, volvieron a mostrar que son compatibles con los rivales más exigentes, incluido el actual tricampeón.

En medio de un temporal de lesiones, los escarlatas perdieron al portugués Paulinho, el portero español Pau López y el atacante Édgar López horas antes de anunciar su formación titular. El técnico argentino Antonio Turco Mohamed trató de actuar con la habilidad y la mesura que lo definen, pero, cada vez más asediado por la presión del local, cambió el plan ofensivo de costumbre por el riesgo de defender y apostar al contragolpe. Se propuso ser el difusor de los viejos valo-res de su filosofía, pero el nerviosismo de sus figuras fue permanente.

Del elogio a la crítica

El partido tan parejo generó a la vez un cambio de discurso en los aficionados de las Águilas, del elogio a la crítica de los egos y los reproches tácticos. ¡Despierten, carajo! , gritaron desde el sector general. Su destino estaba escrito. El América no fue un rival devorador, inspi-ró el respeto que el futbol mexicano necesita recuperar con urgencia, pero tardó en reponerse de dos polémicas decisiones arbitrales en las que exigió un penal sobre Henry Martín. El silbante Daniel Quintero ni siquiera acudió al VAR.

Líder de la fase regular, el Toluca fue la personificación del orden, un finalista que no concedió contragolpes y que llegó mentalizado para no ser víctima de ninguna imprudencia. Desde hace varios torneos, ha convertido en noticia que no llegue a una final y ese es el peso que implica su escudo. Si los ciclos existen en el futbol, Mohamed y sus dirigidos quieren marcar otra época. Los fallos del América fueron tantos y tan graves que alcanzaron a sus mejores jugadores, Alejandro Zendejas y el capitán Henry Martín, quienes no pudieron corregir su bajo nivel con goles.

Las consecuencias fueron abrumadoras. En sentido contrario al encuentro de marzo pasado, cuando el actual tricampeón goleó 3-0 a los rojos durante la fase regular, el escenario rebasó a los locales en ánimo y futbol. Más de mil 500 elementos de la policía y seguridad privada vigilaron los alrededores, donde un centenar de personas apoyó en la lectura del FanID y revendedores ofrecieron boletos de 3 mil y 3 mil 500 pesos en la zona más económica.