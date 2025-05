Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de mayo de 2025, p. 28

Chihuahua, Chih., El colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua instó al gobierno municipal, que encabeza el alcalde Marco Bonilla Mendoza, emanado del Partido Acción Nacional, a declarar zona de restauración ecológica los cerros Coronel, Grande, El Cañón del Marro, Picos de la Luna y otros que rodean la capital del estado, donde han proliferado los desarrollos inmobiliarios y la construcción de viviendas.

La tarde de ayer, los activistas realizaron una mitin y una caminata en defensa de los cerros; partieron de la plaza de armas, donde recabaron firmas de ciudadanos con el fin de impulsar la aprobación de un reglamento municipal para la protección del paisaje natural, cerros y otras áreas de valor ambiental.

Alrededor de 100 personas se manifestaron en la calle Libertad, donde repartieron volantes y pegaron carteles en contra de la urbanización y de un proyecto denominado bulevar Luis H. Álvarez, también identificado como avenida Poniente.

Dicha vialidad tendrá cinco carriles y dará paso a los automóviles de fraccionamientos ya construidos y a los que están por edificarse en la zona La Cantera y las inmediaciones del Campus 2 de la Universidad Autónoma de Chihuahua.