Encontró el primer indicio en un informe preliminar de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA): “El problema no estuvo en el sistema informático, sino en las boletas. Mire –dice y muestra en la pantalla dicho reporte–: página 13: los observadores reportan que en unas casillas la tinta utilizada para marcar el voto se transfería en las boletas al doblarlas debido a la simetría del diseño. Ahí se nos prendieron las luces. Nunca se había conocido algo así en un proceso electoral. El problema se detectó en cerca de 2 mil mesas, de un total de 142 mil mesas. Esto puede ser un botón de muestra, apenas una mínima parte”. El informe final de la OEA ya no recoge esos datos.

La probabilidad matemática, estadística y política de un resultado así es nula. Encuesta o exit poll lo previó. No hay un solo antecedente en la historia de los procesos electorales de la región , sostiene el ex mandatario. Recuerda que en las derrotas electorales de 2021 y 2023, su partido, RC, aceptó los resultados. Por madurez y coherencia acatamos, a pesar de las evidentes trampas que cometieron las fuerzas conservadoras, pero esta vez cometieron un error. Se les pasó la mano. El día de las elecciones hubo tres exit polls, uno daba empate técnico y dos nos ponían arriba. Además, seis encuestas poselectorales daban la victoria a Luisa González .

▲ El ex presidente Rafael Correa, en la sede de este diario, el 4 de noviembre de 2019. Foto La Jornada

–¿Tuvieron acceso a alguna boleta para confirmar lo de la tinta transferible?

–No. No nos permitieron abrir ni una sola urna.

–¿Cómo se explica el fenómeno de que en la primera vuelta entre Noboa y Luisa González hubo una diferencia de 16 mil votos, y en la segunda Noboa creció en más de 1.3 millones de votos y González sólo aumentó 172 mil votos?

–No tiene explicación. El especialista Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, ha estudiado ese detalle de las diferencias de resultados entre primeras y segundas vueltas en todos los comicios de América Latina y calificó el caso de Ecuador como anómalo, atípico, inverosímil. Siendo la principal fuerza política de Ecuador retrocedimos en 40 por ciento del total de mesas en todo el país.

Un doble estándar terrible

–¿Y qué se puede hacer?

–Existe la remota posibilidad de que con la adecuada presión internacional se puedan abrir las urnas. Los presidentes latinoamericanos no deberían aceptarlo. Esto es un peligro para toda la región. Es algo que debería preocupar a los gobiernos y a la prensa.

–Pero sucede lo contrario. A diferencia del cuestionamiento que recibió el proceso electoral venezolano, la mayoría de los gobiernos de la región han dado por bueno el resultado en Ecuador, con la excepción de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Gustavo Petro.

–Así es. Una lástima. Un doble estándar terrible. A Maduro no lo reconocieron porque no enseñó las actas. A Noboa lo reconocen, aunque no haya abierto las urnas y estemos demostrando que hubo fraude. Yo esperaba un poco más de algunos mandatarios. Vamos a esperar. Y a seguir resistiendo en esta república que ni siguiera llega ya a bananera, porque ha dejado de ser república.

–Lamentablemente un personaje como Noboa no es único en América Latina, en el mundo. En Argentina Javier Milei, por ejemplo…

–Pero Milei sí ganó las elecciones, aunque no nos guste. No, el problema es otro y hay que entenderlo. Ellos no serían nada si no fuera por los medios de comunicación de las derechas. Nos enfrentamos a todo un sistema mediático. Si la izquierda no se plantea la cuestión mediática va a ser muy difícil llevar a nuestros países hacia el progreso. México es la excepción por la constante lucha de Andrés Manuel López Obrador. Pero estará de acuerdo conmigo en que, sin el papel de la prensa, él hubiera ganado desde la primera elección (2006). La prensa consagró la presidencia de Felipe Calderón. A Enrique Peña Nieto lo fabricó la prensa.

Lenín Moreno: Asumo mi responsabilidad

–Recapitulando sobre los factores que hicieron que se torciera así la historia de Ecuador, ¿qué puede decir sobre lo que pasó con Lenín Moreno? ¿Fue usted quien lo seleccionó como su vicepresidente y después como candidato de Alianza País para las elecciones? ¿Qué pasó ahí?

–Él nos engañó desvergonzadamente. Basta ver sus discursos de antes, lo que decía: Correa el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno. ¿Cómo íbamos a imaginar que era tan falso?

–¿Lo conocía de antes?

–No, lo conocí en 2006, en la campaña. En los 10 años de mi gobierno hubo muchos cambios, pero también se polarizó el país y se necesitaba una figura afable que mantuviera los cambios, aunque no profundizara mucho. Pensamos que esa persona sería Lenín ­Moreno. Yo asumo mi responsabilidad en esto. Nadie imaginaba el nivel de traidor que iba a ser. El daño es enorme. El tipo cambió la historia.