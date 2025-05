Esto implica un retraso en los asuntos importantes y es lo que viene. Nos preocupan mucho los casos del sistema mixto, donde todavía tenemos aproximadamente 3 mil personas que representamos en el sistema penal tradicional. Son expedientes voluminosos de 50 o 60 tomos y la persona que conocía ese asunto ya no está o ya no va a estar, el impacto que eso va a tener en la situación jurídica de las personas será de más retraso en la atención de sus asuntos, en el dictado de sentencias e insisto, hoy por hoy esa ya es una realidad .

Sin embargo, dijo que también hay cierta inseguridad de los nuevos perfiles que lleguen como jueces y magistrados después de la elección judicial. “Vamos a tener un cambio abrupto de un porcentaje importante de toda la Judicatura a nivel federal y local, por eso hay mucha incertidumbre en cuanto a las capacidades jurídicas que van a tener las personas que asuman el cargo. Es una responsabilidad mayor para la Defensoría Pública Federal que nuestros planteamientos, peticiones, argumentos, conceptos de violación, alegatos, teorías del caso en los asuntos penales estén sustentados de mejor manera, explicados para que la persona que esté del otro lado de la barandilla pueda entender cuáles nuestra pretensión y sobre todo que entienda que es fundada.

Eso es algo que vemos como un riesgo importante a partir de los resultados de la elección judicial, porque sabemos que hay personas que muy probablemente no van a tener la capacidad ni el conocimiento para resolver un planteamiento jurídico.