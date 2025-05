M

ás allá de la civilidad, de lo correctamente político y de la responsabilidad a que obliga el servicio público desde los más altos cargos de la administración, es innegable que existe una campaña del gobierno de Estados Unidos en contra de nuestro país.

No podríamos decir que en contra de la presidenta Sheinbaum porque Trump ha hecho de su relación con ella el mejor disfraz para golpearnos. Así las cosas, mientras las frases de elogio y un supuesto reconocimiento al trabajo del gobierno de la 4T brota de la mentirosa boca del presidente de EU, sus halcones atacan con ferocidad, por lo menos de palabra, algunos de los puntos más sensibles de nuestra economía.

Y ya no se puede decir que se trata sólo de hechos aislados que provocan ciertas circunstancias, no, ya no. Si echamos un ojo a lo ocurrido, es decir, a los hechos, nos daremos cuenta de que un día tras otro las decisiones de Trump buscan reacciones del gobierno de México en su contra para argumentar, seguramente, algún ataque a mayor escala.

La firmeza de las decisiones de la Presidenta de México frente a insinuaciones perversas de Trump, como pretender que las tropas de su país se instalen en el nuestro para combatir a los cárteles de la droga, silenció en el dicho al –presidente convicto–, pero la cosa no quedó ahí. Trump seguramente montó una nueva mentira –¿para desquitarse?– y desde su embajada y con la ayuda de una de las agencias que combaten a los migrantes trató de poner frente a los ojos de los mexicanos una mentira que exigía, de manera pronta, una respuesta que impidiera que se hiciera daño a la administración.

Soberanía se llamaba la palabra y denunciar que se le ha violado es una obligación que debería atañernos a todos. Transparentar la falacia que busca menoscabar la popularidad de este gobierno tendría que formar parte de una obligación general, y para ello hay que exhibir el modus operandi –que nadie se equivoque–, y para medir el tamaño de la provocación se requiere tener certeza de la fuente primaria y tratar de conseguir la respuesta, el antídoto que mate el veneno.