E

n Estados Unidos se quitan las ganas de bailar y cantar, pero eso es, a propósito, parte de la estrategia de la derecha en Estados Unidos. Para ellos, como para todos sus antepasados en el mundo, la música, el baile, el teatro y la palabra escrita que no se subordinan a ellos son peligrosos.

Las noticias políticas en este país no dejan de oscilar entre lo horrendo y lo ridículo. Por ejemplo, jueces que fallan contra Trump y sus políticas enfrentan abuso y amenazas del propio presidente y sus seguidores; el Departamento de Seguridad Interna está evaluando una propuesta para un programa de televisión en el cual inmigrantes puedan concursar entre ellos para obtener el premio de la ciudadanía; la procuradora general del país, Pam Bondi, determinó que no sería un soborno si el gobierno de Qatar desea regalarle al presidente un avión Boeing 747 de ultralujo, pero no reveló que antes de ser procuradora había sido cabildera del gobierno de Qatar (recibiendo unos 115 mil dólares mensuales por sus servicios); y se impulsa un proyecto de ley del presupuesto federal que implica el traslado de riqueza más grande de los más pobres a los más ricos en la historia del país (incluido un impuesto de 5 por ciento a las remesas de los indocumentados).

Entre esas noticias, está el ataque incesante contra artistas, organizaciones culturales, museos y universidades, mientras se alargan las listas de libros censurados y ataques contra periodistas. El bufón peligroso y su gente saben que es necesario callar la cultura y borrar la memoria colectiva para imponer su proyecto de poder.