l talante intervencionista de quien hoy presentará sus cartas credenciales como embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (no es excesivo recordar que es un coronel en retiro del ejército de su país, boina verde y fue agente explícito de la CIA), no se queda en el ámbito de lo militar y el espionaje, sino de manera abierta en la siembra y riego (riegue, también) de la opción electoral deseada e impulsada por Donald Trump para la Presidencia de México, el colaboracionista Eduardo Verástegui, el ex cantante y actor que fallidamente buscó ser candidato independiente en 2024.

Luego de reunirse con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, Johnson estuvo en una cena privada que organizó el ultraderechista Verástegui. Según el reporte de un medio identificado con esa corriente ideológica (al que validó al reproducirlo en X), el ex actor que invoca a Dios y propone el rezo diario del rosario como solución a los problemas del país fue señalado especialmente por el embajador boina verde: Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias a México y a mi hermano que está aquí .

Así que no hay duda: el personaje que significa, promueve y pretende dar marco amable a los intereses de Estados Unidos en México es Eduardo Verástegui. Cierto es que no tiene base social (depende de los cálculos de los mandos eclesiásticos igualmente ultraconservadores), experiencia administrativa o política (no ha sido ni regidor) ni un discurso que ideológicamente vaya más allá de la histeria simplona y la recurrencia a la divinidad. Pero detrás de él están los intereses trumpistas.

Este domingo se intentó realizar en Corcovada, del municipio de Villa Hidalgo, en San Luis Potosí, una asamblea extraordinaria de ejidatarios en cuyo orden del día se incluía la pretensión de vender 426 hectáreas a Cemat Construction, una firma ligada a empresas de Ricardo Salinas Pliego. Pobladores y campesinos impidieron que los abogados representantes de los interesados en comprar pudieran ingresar al salón ejidal. Patrullas y policías estatales vigilaban desde temprana hora.