ué fue lo que ocasionó el choque del buque escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn? Hay cadetes mexicanos muertos y heridos y una imagen internacional del suceso que no favorece a nuestro país. Quiero citar la opinión de Carlos Hussong, hombre de mar, con una trayectoria sobresaliente en la actividad pesquera nacional e internacional: Por ahora, la información es muy escueta. Aparentemente el bellísimo barco de vela de tres mástiles, en maniobras de zarpe, golpeó al puente con los mástiles, los cuales se rompieron. Nadie puede poner en duda la capacidad y profesionalismo de los mandos y marinos de la Marina Armada de México. Me inclino a pensar, subrayo, a modo de especulación, que fue una falla de máquina en un momento crucial de la maniobra, por lo que perdió propulsión el barco, siendo arrastrado por la corriente hacia el puente . Hace sentido su experta opinión, mientras las autoridades mexicanas y estadunidenses dan a conocer sus respectivos dictámenes. Por otro lado, Hussong prepara una travesía para fin de año a la isla Clipperton. Todavía no está claro quién es el dueño del remoto lugar del océano Pacífico, Francia o México. Antes de que se le ocurra algo a Mr. Trump, sería bueno que la cancillería, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, revise el expediente.

Sheinbaum invita al Papa a México

El papa León XIV dio inicio a su pontificado con una misa multitudinaria en la Plaza de San Pedro, a la que asistieron representantes de numerosos países del mundo. Una frase que lo describe: fui elegido sin tener ningún mérito . México estuvo representado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Durante la recepción de las delegaciones, le entregó una carta de la presidenta Claudia Sheinbaum invitándolo a visitar nuestro país. El jefe de la Iglesia Católica envió un saludo a la mandataria y al pueblo de México. Acompañaron a Rodríguez el embajador Alberto Barranco y Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos y Prevención Social.

Piden renuncia de la gobernadora

No necesitaba la presidenta Sheinbaum, además de los problemas que ya enfrenta, el que vino a crearle la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Como es sabido, el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa para entrar a su territorio tanto a ella como a su esposo, Carlos Torres. Las explicaciones que ha dado siguen siendo suficientemente insatisfactorias y, en todo caso, serán las autoridades estadunidenses las que den a conocer la versión oficial, si quieren hacerlo. Pero este suceso desató otro. Una multitud se reunió el fin de semana en Mexicali para solicitar la renuncia de la ahora indocumentada mandataria estatal. A esta petición se sumó la de su némesis, el ex gobernador, también de Morena, Jaime Bonilla. Los partidos de oposición no necesitan hacer nada, entre ellos se están haciendo pedazos.