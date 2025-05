Simulación de participación y representación indígena en los partidos, la historia está ahí, no estamos inventando nada: hace poco en una elección ganó un wixárika para presidente municipal, pero a las pocas horas de tomar posesión cedió su lugar a un mestizo, ni 24 horas cumplió como edil , recuerda.

Sostiene que hay regidores por partidos políticos que “sólo están por el sueldo, ni proponen nada ni defienden los intereses del pueblo, y no los podemos quitar hasta que cumplan su periodo, pero sí tenemos que mantener su sueldo pagado de nuestros impuestos.

Hay plurinominales regidores que tienen años repitiendo cargos: ¿acaso no hay más familias, no hay más ciudadanos? ¿Por qué quieren seguir siendo los únicos y los mismos de siempre o afines? , se pregunta.

Al explicar los motivos por los cuales la comunidad wixárika inició el proceso de cambio de régimen de gobierno en esas poblaciones, asegura, en entrevista, que “cuando son electos nuestros representantes por la vía de partidos políticos, no representan los intereses de la comunidad, aun también siendo hermanos indígenas.

No hay una verdadera democracia en los partidos políticos, las candidaturas muchas veces se deciden en un restaurante, en una oficina y no se consulta a los verdaderos militantes y simpatizantes. Los partidos nos han demostrado que las postulaciones pertenecen a unos cuantos, una familia o un grupo decide dentro de ellos, afirma Óscar Ukeme Bautista Muñoz, coordinador general de la comisión de libre determinación y autonomía de Tuxpan y San Sebastián Teponahauxtlán Mezquitic y Bolaños, en Jalisco.

Bautista Muñoz asevera que el ayuntamiento electo por partidos políticos está amenazado por intereses ajenos al bienestar del pueblo. En más de un siglo, una mujer nunca ha gobernado Bolaños; las fuerzas políticas han jugado con el derecho a la participación política de la mujer, pues muchas veces nomás ponen a candidatas para cumplir con ciertos lineamientos o les dejan las postulaciones que no representan un mayor botín electoral .

Subraya que con el cambio de régimen de gobierno se propone una democracia intercultural, donde nos escuchemos todos y combatamos todos esos vicios de los partidos, tanto mestizos como indígenas unidos. Y promover y empoderar la participación política de las mujeres. En 2027 por primera vez en la historia política de Bolaños una mujer podría gobernar , pronostica.

Que si el o la presidenta municipal o regidora avalado por usos y costumbres no sirve o queda mal a su pueblo, sea revocado, y no tener que aguantar otros tres años a que haya elecciones para cambiarlo: sirves o no sirves, el pueblo quita y el pueblo pone , puntualiza.

Otro de los objetivos es elegir a los mejores perfiles en el cabildo: regidores y presidente municipal, y también en los cargos públicos. Hoy sólo dan esos puestos a quienes se prestan a intereses. ¿Cuántas veces no se ha elegido a personas a veces sin preparación, sólo por compromiso político?, cuestiona