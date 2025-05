“Hoy hemos mostrado un gran nivel los dos, especialmente en el primer set. Ha estado muy, muy ajustado, sacando con bolas de set en contra. Sabía desde el principio que todos los partidos con Jannik son muy tácticos. Empecé muy bien, desde la primera hasta la última bola.

No he perdido la concentración, algo que ha sido muy bueno. Probablemente ha sido uno de los mejores partidos que he jugado por ahora en términos de nivel. Estoy muy orgulloso de eso , agregó el español.

Un gran número de los 10 mil 500 aficionados que había en el Campo Central estaban vestidos de naranja (color temático de Sinner) y coreaban su nombre antes de que empezara el partido, e incluso después de que Sinner perdiera.

Me dieron mucha energía, mucha valentía para estar aquí en la cancha. Lo intenté con todas mis fuerzas , declaró Sinner al público. Fue algo muy especial. Gracias .

Es el primer torneo del italiano después de una suspensión de tres meses por dopaje.

Él intentaba convertirse en el primer local en ganar el Abierto de Italia desde Adriano Panatta en 1976. También buscaba completar una barrida de los títulos individuales de Roma para Italia después de que Jasmine Paolini ganara el trofeo femenino ayer.

Con información de Ap