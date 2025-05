Alondra Flores Soto

Malcolm X, figura fundamental del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, se ha convertido en un ícono tan importante como Abraham Lincoln, John F. Kennedy o Martin Luther King, afirma el periodista Mark Whitaker, autor de un libro que se publica con motivo del centenario del nacimiento del activista afroestadunidense, el cual se cumple hoy.

Sin embargo, cuando fue asesinado, en 1965, “aún era visto como un outsider peligroso. La población blanca lo consideraba alienante; la mayoría de los afroestadunidenses, divisivo; incluso, sus admiradores lo veían como valientemente radical”, se plantea en el libro The After Life of Malcolm X, estudio profundo sobre su influencia y hondo impacto en la cultura, la política y los derechos humanos desde que fue asesinado, hace 60 años.

Su influencia floreció más en su muerte que durante su vida, y dejó una profunda huella en el paisaje cultural de Estados Unidos , expuso días antes del lanzamiento del libro, el 13 de mayo pasado.

El centenario del nacimiento del nacionalista y revolucionario es una fecha que motiva actividades enfocadas en reconocer el legado de un intelectual y luchador por la libertad. Entre ellas, en instituciones como el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadunidense del Instituto Smithsoniano, donde el pasado viernes se llevó a cabo una jornada para honrar a este líder, uno de lo más influyentes del siglo XX. Poesía, música y debates fueron parte de una tarde de actividades.

Malcolm Little, conocido también como Malcolm X y El-Hajj Malik el-Shabazz, nació en Omaha, Nebraska, el 19 de mayo de 1925. Sus padres eran miembros de la Asociación Universal de Desarrollo Negro, fundada por Marcus Garvey.