iempre tuve curiosidad por saber de ella y traté de imaginármela numerosas veces. Naturalmente nunca la vi en persona, ni en fotografía. Siendo una voz tan conocida, no tenía nombre ni rostro, pero sí número, a diferencia de una rola temprana de Traffic (“I’m looking for a girl who has no face, no name, no number”, cantaba Steve Winwood con acompañamiento de flauta y clavecín). Su trabajo debía de ser el más agotador y fastidioso del mundo, no acababa nunca, era continuo, sin consideraciones de turno, días de descanso ni dispensas médicas. ¿Cómo hacía para comer, beber, ir al baño? Ahora que lo pienso, pero entonces no se me ocurrió, era una esclava del tiempo. Yo, la verdad, la tenía en alta estima. Agradecía su servicio, su disponibilidad sin cortapisas, su exactitud. Con credibilidad encima de toda duda, siempre estaba en lo correcto.

Me la figuraba de traje sastre, verde oscuro o gris, falda a la rodilla, ni más, ni menos. Cabello recogido, negro. Maquillaje básico. Unos 30 años. Me recordaba a la señorita Rodríguez, mi maestra en segundo de primaria. No iba a resultar una deschongada de esas que empezaban a ponerse de moda, colgadas en jaulas como pájaros, bailando cosas raras en poca ropa, como esclavas de la música, en Orfeón A Go-Gó. No, ella trabajaba sin público, salvo algún asistente. Cual médium surrealista, sentada ante una mesa redonda con un aparato telefónico al alcance de su mano.

Podías llamar a cualquier hora del día o de la noche. Siempre contestaba. Su tono de voz era neutro, pero agradable. Sin musiquita de fondo ni voces robotizadas falsamente melosas o entusiastas, como ahora. Entonces sólo rifaba la voz humana natural, como en la ópera de Francis Poulenc sobre un monólogo de Jean Cocteau o la miniópera de Gian Carlo Menotti, El teléfono. Llamaras adonde llamaras, contestaban personas reales: secretaria, recepcionista, operadora o la persona indicada.