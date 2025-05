Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Lunes 19 de mayo de 2025, p. 2

A la poeta y narradora Mara Romero no le tiembla la voz al afirmar que su escritura busca reparar agravios. No lo hace con leyes ni sentencias, sino con literatura.

A muchas personas nunca les llegó la justicia, así que intento dárselas escribiendo. Cambié los panoramas, imaginé otras vidas, otras posibilidades y les di palabras en lugar de condenas , señaló la autora en entrevista con La Jornada.

Este enfoque se refleja en su nuevo libro, Navaja verde o negra (Suma de Letras), compilación de 40 cuentos inspirados en mujeres privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Sonora, especialmente en el de Ciudad Obregón, donde Romero ha trabajado durante casi dos décadas.

No son testimonios, es narrativa con memoria. Pero todos los personajes existen o existieron. El origen del daño es real, la falta de justicia también, como quien presenta una declaración de principios , añadió la autora, quien no busca juzgar, sino escuchar y comprender, dar palabras a lo que, durante años, sólo fueron silencios apretados y frustraciones calladas.

Hace casi 20 años, la también activista y promotora cultural entró por primera vez a un penal a leer poesía y a hacer teatro. A partir de esa experiencia, algo cambió en ella para siempre. Pronto entendió que las letras no sólo abren mundos, sino que también tienen poder sanador.

Así nació La Letra Escarlata, proyecto cultural integral que combina talleres de literatura, salud mental, danza, música, capacitación y educación formal dentro de las cárceles. De ahí surgieron iniciativas como el primer ballet penitenciario de México, Tetabiakte, compuesto por mujeres privadas de la libertad, y el grupo musical Sol Mayor, además de puestas en escena y más de 30 antologías escritas desde el encierro.

Navaja verde o negra nació después de un largo silencio. Había dejado de escribir por tanto dolor. La cárcel, la muerte de mi hermano, el desgaste del activismo. ¿Qué más podía hacer? ¿Pelear con Dios? ¿Con las autoridades penitenciarias? Ya lo había hecho. Era escribir o enloquecer. Me convertí en tinta. Literalmente , añadió la autora.

El título, tomado de un verso del poema La muchacha ebria , de Efraín Huerta, lleva consigo esa carga: filo, herida y belleza al borde.

Los textos del volumen dan voz a presencias femeninas que arrastran historias duras desde la cuna: juventud truncada, belleza convertida en estigma, adicciones precoces, maternidades solitarias. “Estas muchachas son las hijas de aquellas buchonasde hace 10 o 15 años. Ahora ellas arrastran los mismos golpes. Vienen del mismo entorno, de hogares quebrados desde antes”, subrayó Romero (Ciudad Obregón, 1962).