S

e puede creer o no en milagros, da lo mismo. Lo verdaderamente importante es que a veces los milagros suceden y quienes tenemos el privilegio de presenciarlos, sea en vivo o por transmisión televisiva directa, comprobamos que, en ocasiones, la ordinaria realidad consigue volverse extraordinaria, de una excepcionalidad milagrosa, al convertir el encuentro sacrificial entre un toro y un torero en suma portentosa de creaciones que propician la trascendencia de la tauromaquia.

Isaac Fonseca volvió a la plaza de Las Ventas el pasado miércoles 14 de mayo, luego de un serio percance sufrido ahí mismo el año anterior y de que el monopolio taurino y los conocedores casi lo desahucian por bajito, tremendista, bullidor, falto de sello, escasa técnica y otras lindezas, pretendiendo olvidar el rasgo que le ha permitido al torero moreliano abrirse paso en ruedos españoles: su entrega sin atenuantes.

El hombre aquí no descuella porque aquí ya no descuella nadie. El concepto de edad, bravura y trapío que manejan en México las ganaderías favoritas de los que figuran no da para faenas inmortales o trasteos recordables. Si a lo anterior se añaden los chatos criterios para combinar toreros y la pobre publicidad que emplean las empresas, estamos entonces ante el precolapso o desplome definitivo de nuestra tradición taurina.

En 35 años, las empresas taurinas más adineradas en la historia no han tenido idea de qué se trata esto y, en vez de proporcionar emoción y pasión a los públicos mediante la bravura de hombres y bestias en una oferta de espectáculo competitiva e imaginativa, mal han alcanzado mediocres niveles de diversión. Apareció entonces el gobierno de la Ciudad de México que, autosatisfecho, proclamó al mundo que su ideología protege animales –excepto en los rastros–, aunque aún no sepa cómo proteger personas ni atine a comprometerse con políticas ecológicas serias.