SanJuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 11 de mayo de 2025, p. 10

Yo soy un niño, en todo caso la que abusaste fuiste tú , le dijo el escritor y ex profesor, Felipe Montes de 55 años a su alumna de 15 años, luego de llevarla a su casa y abusar presuntamente de ella.

Desde hace ocho años, este caso mediático y judicial no termina de cerrarse y se ha convertido en el paradigma de la ineficiencia del sistema judicial en torno a la protección y reparación de las víctimas de abuso sexual.

El magistrado Juan José Tamez Galarza, de la Décima Quinta Sala Civil de Monterrey, ha decidido ir contra el mensajero. La escritora, activista y columnista Ximena Peredo escribió en 2018 un texto contando las historias de las denunciantes del profesor que hicieron el blog AcosoEnLaU . Y siete años después, la condena a pagarle la terapia sicológica al acusado de pederastia, quien además demanda 20 millones de pesos para subsanar sus quebrantos mentales, físicos, materiales, espirituales, familiares y dermatológicos .

Indignada, Peredo recuerda que Montes, quien fuera profesor durante 30 años, la demandó hasta 2022 cuando ella se convirtió en secretaria de Participación Ciudadana del gobierno de Nuevo León y el abogado Enrique Ogaz tenía varios casos judiciales contra el gobierno. Dos años después, la jueza la absolvió porque no se acreditó la relación entre su columna y el supuesto daño psicológico de Montes.

Ahora, el magistrado Tamez Galarza dictamina lo contrario en el expediente judicial 709/2022: El magistrado comete errores graves y omite la prescripción del caso. No lo difamé. Hay suficientes testimonios de las estudiantes para fundar mi opinión. La sentencia pretende callarnos y nos afecta a todas .

Dice que las víctimas decidieron no denunciar penalmente a Montes porque el sistema las revictimiza: “Yo les creo a las víctimas, mientras el magistrado dictaminó que la verdad se decreta en el juzgado. La realidad es más compleja. El sistema judicial no tiene el monopolio de la verdad. Y quienes les creemos a las víctimas, somos castigadas. Es una represión brutal.

Mi caso es un gran ejemplo de por qué las víctimas no denuncian. El sistema judicial no tiene ninguna perspectiva de género y ellas deciden no pasar por un calvario legal al denunciar a su agresor. Hay jueces, magistrados, que no les da la gana prepararse en esto, viven con sus mismos dogmas.

La escritora advierte que no pagará la terapia del ex profesor y anuncia que promoverá un amparo: Esperaría que con esto termine el calvario donde nos metió, pero no sabemos, debería terminar con Felipe Montes pagando todo lo que me ha costado este juicio, debería terminar también con él pidiendo perdón público y asumiendo su responsabilidad. Sus víctimas tendrían que decir qué merece .

Claves del caso

La Jornada ha tenido acceso a los expedientes de las alumnas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) que denunciaron en 2017 el presunto acoso y abuso sexual que sufrieron de parte de Felipe de Jesús Montes Espino Barros, mientras estudiaban la preparatoria, quien inmediatamente después fue despedido por esa institución educativa.

Los expedientes incluyen elementos probatorios de los abusos como testimonios, fotografías, correos electrónicos y mensajes de texto enviados por teléfono. Están identificados con la letra Q y cuentan con el nombre de las alumnas, su número de matrícula, de identificación oficial y su firma. También fueron recopiladas declaraciones de testigos debidamente identificados.

Todo fue recibido en el mes de noviembre de 2017 por maestras del Tec bajo la dirección de Inés Sáenz Negrete, decana de la Escuela de Humanidades y Educación.

Práctica recurrente

El expediente Q5 (omitimos sus nombres para preservar la integridad de las víctimas) corresponde a una alumna que en 2017 tenía 38 años y había sufrido el abuso cuando tenía 15 y cursaba la preparatoria. Es decir los abusos se remontan desde los años 90. La entrevista fue recibida por la maestra Karla Elizabeth Urriola González.

“Me llevó a su casa y quitó mi vestido y me hizo practicarle sexo oral. Tenía un lunar como una mancha café cerca de los genitales. No llegamos al coito porque él decía que era virgen y que solo perdería la virginidad con quien fuera a ser su esposa… esperó a que yo cumpliera 18 años para darme su virginidad.

Varias veces le pregunté si lo que estábamos haciendo estaba mal y respondió que él era un niño y que, en dado caso, la que abusó de él fui yo. Incluso, dijo que él había estado con una de 13 y que no había sido (sic) ningún problema.

La misma maestra del Tec recibe y narra el testimonio de la alumna Q1 quien fue abusada cuando tenía 17 años y cursaba preparatoria en el campus Santa Catarina: “En septiembre de 2016 durante la ‘semana i’, la contrató para que le ayudara en su retiro literario y tuvo relaciones sexuales con ella a pesar de que todos los alumnos estaban ahí… la obliga en un establecimiento table dance a ver como él sostenía relaciones sexuales con otra chica”.