Asimismo, señaló que para sancionar a los traficantes de armas se requiere otra modificación al tipo penal, ya que basta con que estén desarmadas, por lo que quienes realizan estas actividades quitan una pieza, como el percutor. Y dado que la ley dice que para que sea un arma de fuego tiene que funcionar, pues ya no lo es. Entonces, aunque los detengas y los quieras procesar, no es delito .

Estamos pidiendo que se modifique la Ley de Migración, la cual establece que quien trafique personas tiene que hacerlo buscando evadir la revisión migratoria y con fines de lucro. Pero la Corte determinó que el Instituto Nacional de Migración (INM) no puede hacer revisión migratoria dentro del país y solamente en los puertos de entrada .

Así, cómo se emplea el tipo penal de que buscaban evadir la revisión migratoria, si no hay revisión migratoria. Aunque llevamos a los detenidos al juez de control, nos dicen que no se puede porque el INM no tiene facultades. Y si la acción la hizo la Guardia Nacional, tampoco tiene facultades para eso, y por lo tanto, no hay delito .

Aparte, se está elaborando un paquete de leyes secundarias al Código Penal. “Estamos buscando que se incorporen los tipos penales que no existen en el ámbito federal; por ejemplo, el desplazamiento y reclutamiento forzado.

En cuanto a la extorsión, que hoy es un delito patrimonial y que en realidad todos sabemos que ya no es un tema nada más de patrimonio, sino que hay afectación a la seguridad de las personas, estamos buscando que se convierta en un delito tipo secuestro y que las penas y los supuestos se incrementen.