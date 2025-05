Blanche Petrich /II

Domingo 11 de mayo de 2025, p. 5

La tragedia de la familia Trujillo Herrera es un ejemplo emblemático del saldo cruento de la guerra de las drogas que desató el ex presidente Felipe Calderón. Tres sexenios después, persiste la práctica de la desaparición y el encubrimiento de los perpetradores. Paradójicamente, fue el mismo ex mandatario quien puso a María Herrera bajo los reflectores.

Fue en plena reunión con decenas de víctimas en el Alcázar de Chapultepec, el 23 de junio de 2011. Al término de la desgarradora intervención de la madre buscadora, Calderón se levantó, la abrazó y la llevó aparte. Fue la noticia del día. De lo que nunca se habló fue de lo que el mandatario le manifestó en privado.

“Me dijo: ‘señora, no tiene ninguna necesidad de estar en una organización. Usted puede venir a mí cuando quiera y yo la voy a ayudar, no como presidente, sino como paisano’.”

Lo que hizo después, tras bambalinas, fue terrible , recuerda María Herrera. Fui tan ingenua que pensé en ese momento que sí estaba en el lugar propicio, que él sí nos iba a ayudar. Fue un engaño .

Terminando la reunión pública, una unidad de Presidencia recogió a María y la llevó con Calderón. Él, a su vez, la condujo a una salita contigua donde ya esperaba un grupo de ministros y funcionarios. Calderón les dijo. Quiero que la familia Trujillo salga de aquí con un traje a la medida. Lo primero que necesita es restaurar su economía .

–¿Eso les dijo?

–Sí. No me estaba ofreciendo localizar a mis hijos, sino programas de apoyo, servicios de esto y de lo otro.

María se puso de pie y llamó a sus hijos: Vámonos. No venimos a esto .

Días después, estando en su pueblo, sonó su teléfono de casa: ¿Ya no me reconoce? Soy Felipe Calderón. La invito a que venga conmigo a Acapulco. Tengo una comida y después la acompaño a buscar a su hijo .

–Fue así como llegamos mis hijos y yo en el avión presidencial a Guerrero. Calderón le dijo al gobernador en mi presencia: quiero que ayudes a esta familia. Y quiero respuestas inmediatas. Después de eso, nunca hubo una respuesta, nunca volvieron a contestar una llamada. Al contrario, empezaron las represalias y mis hijos empezaron a ser perseguidos cada vez que iban a Guerrero.

No ve posibilidad de avanzar

Con tanta agua que ha pasado bajo el puente, María toma con mucha desconfianza lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que les ha prometido la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en las reuniones con las familias de las últimas semanas. Concluye que ahí no hay una posibilidad real de avanzar.

Mi impresión es que más que construir, lo que quieren es desarticular lo que se ha hecho. Presiento que va a pasar lo mismo que pasó con los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Hubo una conmoción nacional e internacional, y ¿qué pasó? ¿Dónde están?

–¿Es igual o distinta la respuesta que están dando ahora ante el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán?

–Basta oír lo que están diciendo: que en ese rancho no había nada, que no era un lugar de exterminio sino de entrenamiento. Pero entre tanto ya mataron a dos compañeras buscadoras de Jalisco.

“No han respondido a dos de nuestras propuestas principales: una, es que pongan frente a la Comisión de Búsqueda a alguien en quien sí podamos confiar; alguien que conozca bien la problemática de la desaparición y los procesos de búsqueda. Y la otra: que nos quiten a esa piedra en nuestro camino”. Aclara que se refiere a la comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

–¿Exactamente, qué es lo que objetan en la labor de Teresa Guadalupe Juárez frente a la CNB?

–A Tere Lupe la respeto como persona. Pero estoy segura de que no tiene la menor idea de lo que significa una búsqueda, un acompañamiento, un servicio en esta área. Es como si a mí me pusieras de licenciada… de lo que no sé nada de nada. Y el resultado fue que la pusieron ahí, le dijeron que tenía que rasurar el padrón de desaparecidos y eso fue lo que hizo.