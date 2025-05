Ahora, dijo, sólo somos mi hija, otros sobrinos y mi cuñada, porque esta lucha no va a parar hasta encontrarlos .

Las madres no se rinden y llegarán a la verdad , clamaron junto a sus familias en la Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, la decimotercera que se realiza desde 2011, y en la que exigieron la conformación, junto con el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CFD), de un mecanismo extraordinario que permita localizar a sus seres queridos, realizar investigaciones y medidas de no repetición.

Viajaron cientos de kilómetros desde Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y otros estados del país con la imagen de sus hijos desaparecidos para unirse y visibilizar una realidad que no termina por reconocerse: son las madres quienes, ante la falta de investigaciones, los están buscando y sacando de las entrañas de la tierra con todo su amor.

Por Paseo de la Reforma, los manifestantes desplegaron una gran manta con los rostros de 27 buscadores que han sido asesinados de 2010 a la fecha, mientras otros pegaron fichas en postes, mobiliario urbano y pedestales de estatuas de esta avenida.

En el Día de las Madres, Mayra Franco, quien busca a su hijo David Armando Rodríguez desde agosto de 2018 en Chihuahua, dijo que esta celebración “se terminó cuando él desapareció. Antes, año con año mi familia me ponía Las mañanitas, me daban flores y regalos, pero ahora ya no hacemos nada, mas que salir a marchar y buscarlo”.

María Herrera, referente en esta lucha, marchó este año no con la fotografía de sus cuatro hijos desa­parecidos, sino con la de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada asesinado el 15 de mayo de 2017, porque él fue el primero que nos dio voz a las buscadoras.

En el Ángel de la Independencia, las familias realizaron un mitin en el que respaldaron el proceso que iniciará el CFD a México, tras haber recibido información sobre que la desaparición forzada en el país se realiza de forma generalizada o sistemática.

Ante el rechazo del gobierno federal de que existe esta práctica perpetrada por el Estado, las madres buscadoras respondieron: Quizá no ordena las desapariciones, pero las solapa, las ha permitido a sabiendas de que siguen ocurriendo y eso lo hace cómplice y responsable .

Señalaron que hay 127 mil personas desaparecidas, según datos oficiales. Por ello, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum romper con los pactos de impunidad e iniciar una real restructuración de la Fiscalía General de la República.

La jornada de protesta, a la que también acudieron familiares de migrantes desaparecidos, concluyó con la instalación de un memorial aledaño a la Glorieta del Ahuehuete, con fotografías de más de un centenar de desaparecidos de Jalisco.