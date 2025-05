Ap, Afp, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 11 de mayo de 2025, p. 19

Washington. Activistas cuáqueros iniciaron ayer una marcha de Nueva York a Washington en protesta contra la represión que la administración de Donald Trump ejerce hacia los inmigrantes, mientras la Casa Blanca ordenó aumentar en 20 mil el número de agentes de las fuerzas de deportación y ampliar el programa de reconocimiento facial en los controles de salida en la frontera, para rastrear a las personas que se autodeportan .

Entre tanto, más de 100 personas fueron detenidas ayer por funcionarios federales de migración en una operación conjunta con la Patrulla de Carreteras de Tennessee. En este contexto, desesperados por ayuda legal, los inmigrantes indocumentados pierden sus ahorros a manos de estafadores en línea.

La orden de aumentar agentes a las fuerzas del orden en labores migratorias se incluyó en una proclama presidencial, cuyo enfoque es impulsar a los extranjeros indocumentados a abandonar voluntariamente el país.

Trump instó al Departamento de Seguridad Nacional a comenzar cuanto antes a contratar más elementos del orden estatales y locales, así como a ex agentes federales y a convocar a personal de otras agencias, informó The New York Times.

El diario indicó que no existe claridad sobre cómo se financiará dicha iniciativa, lo que constituye uno de los principales obstáculos logísticos para una operación de esa magnitud. En la actualidad, hay alrededor de 6 mil agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que se dedican a hacer labores de deportación.

Por otra parte, el medio Wired reveló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) está planeando registrar a cada persona que salga en vehículo de Estados Unidos hacia Canadá y México, tomando fotografías de cada pasajero en los cruces limítrofes y comparando sus rostros con los de los pasaportes, visas o documentos de viaje.

Esta información podría usarse para rastrear cuántos se autodeportan o abandonan el país de forma voluntaria , algo que la administración Trump impulsa fervientemente, al grado de ofrecer dinero a los migrantes irregulares que salgan de territorio estadunidense.